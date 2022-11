Már korán, a 6. percben megszerezte a vezetést a Tiszakécske. Tóth Kristóf a jobb oldalról adta be a labdát, Káli pedig kapásból, a felső lécet érintve lőtt a hálóba 1–0. A 23. percben növelhette volna előnyét a hazai csapat. Oberna középen remek labdát kapott, senkitől sem zavartatva vezethette a kapura, Vargát is ki akarta cselezni, de addigra beérték és szerelték. Hat perccel később Káli fordulásból lőtt a jobb alsó sarok felé, de Varga résen volt, és hárítani tudott. A 29. percben egyenlített a Kalocsa. Szinte lekopírozták a tiszakécskei gólt. Jobb oldali beadás után Romsics vágta a hálóba a labdát 1–1. A félidő előtt még Lovas Andor előtt adódott lehetőség gól szerzésre, amikor is Tóth Kristóf beadását a jobb kapufára lőtte.

A második játékrészben is folytatódott a küzdelem, mind a két fél próbált előnyhöz jutni. Ez a hazaiaknak sikerült. A 72. percben Klemenc futott fel a jobb oldalon és a beadását követően Káli megszerezte második gólját 2–1. A kalocsaiak próbálkoztak, de helyzet nem tudtak kialakítani. Öt perccel a rendes játékidő letelte előtt Tóth Marcell beadásából Benkó a kapus kezei között továbbította a labdát a hálóba 3–1.

A hazaiak ezúttal sokkal jobban játszottak, mint az előző héten, és megérdemelten tartották otthon a három pontot.