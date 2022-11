A Kecskeméti LC ötlete 1992-ben pattant ki Mészáros János fejéből, aki aztán Losonczy Lászlóval és Karakas Ferenccel közösen hozta meg az elhatározást, hogy egy kifejezetten utánpótlásra koncentráló klubot hozzon létre. Manapság ez már nem egyedi gondolat, de akkor még olyan nagy fiatalokkal futballozó akadémiák sem jelentek meg, mint például az MTK-hoz tartozó Sándor Károly Akadémia. A KLC az első utánpótlás műhelyek közé tartozott országosan is, igaz, az első tíz év az egyesület életében sem volt zökkenőmentes a rendszerváltás után.

– Tízen alakítottuk ezt a klubot, de nem is az összetétel, hanem a szándék volt a lényeg – tekintett vissza az alapítók közül Karakas Ferenc, aki a mai napig a klub kötelékében tevékenykedik elnökhelyettesként. – Az 1987-es korosztállyal vettünk részt először egy megyei döntőn, amit rögtön sikerült megnyernünk, ez még több motivációt adott a folytatáshoz, hiszen láttuk a munka értékét. A siker mindig motiválja a gyerekeket és a szülőket, így szépen elkezdett nőni a létszámunk is. Fontos volt az edzők kiválasztása is, Szutor Sándor vagy Parti Gyula például a kezdetektől velünk vannak, de azóta kineveltünk egy új generációt is korábbi játékosainkból. 8 évesek voltunk, amikor megszólítottam egy apukát, akiben láttam affinitást a labdarúgás iránt, illetve a szervező munka terén, ő S. Juhász Attila volt. Mai napig ő a klub elnöke és nagy szerepe volt abban, hogy 30 évesek lettünk, sokat tett azért, hogy a nehéz időket is átvészelje a klub – tette hozzá Karakas Ferenc.

A Kecskeméti LC bár az utánpótlás miatt lett létrehozva, három évtized alatt tovább bővült, mára férfi és női csapata is van a klubnak, a női szakág az utóbbi években folyamatos fejlődésen megy át. Jelenleg nagyjából 400 igazolt labdarúgója van a klubnak, mely az óvodásoktól a veteránokig keretet ad a futballhoz.

– A kezdeteknél és most is a játék öröme volt a lényeg számunkra. Természetesen szeretnénk minél többet átadni a futballból a gyerekeknek, de a játékosság alapjait megtartva. Nem az a célunk, hogy feltétlen profi sportolók kerüljenek ki az egyesület kötelékéből, hanem az, hogy olyan egészséges fiatalemberek és hölgyek nevelkedéséhez szeretnénk hozzájárulni, akik a sportos életmódot életük részéve teszik – mondta az egyesület céljairól S. Juhász Attila, a klub elnöke. – Ez a mai világban, amikor szinte sok esetben egy búra alatt élnek a gyerekek az okostelefonok és a számítógépek világában, különösen fontos. A 23. évemet kezdtem meg az egyesületnél, ebben voltak útkeresési időszakok is, de Karakas Ferenc mindig segítségemre volt, így közösen megtaláltuk azt az utat, ami számunkra ki volt jelölve. Voltak apróbb kátyúk persze, de alkalmazkodtunk a körülményekhez, létszámunk alapján az ország legnagyobb klubjai közé tartozunk. A fiú utánpótlás képzésben körzet központként, a leány szakágban pedig női kiemelt képzési központként veszünk részt a foci népszerűsítésében. 2016-ban még 16 hölgyet igazoltunk át a Kecskeméti Női Labdarúgó Egyesületből, addigra Szabó Erika nagyon egyedül maradt ezen a területen, pont jó időben vettük fel vele a kapcsolatot. Mára eljutottunk oda, hogy 100 feletti a lányok száma nálunk. Büszkén mondhatom, hogy az U16-os és U19-es, illetve a megyei bajnokságban szereplő felnőtt együttes is vezeti a bajnokságát – tette hozzá S. Juhász Attila.

A klub szeretné méltó módon keretbe foglalni ezt a 30 évet, amit november 21-én egy gálamérkőzéssel, illetve egy rendezvénnyel ünnepel.

– 30 év már nagy idő egy ember és egy szervezet életében is, méltó módon szeretnénk ezt ünnepelni. Kerestük ehhez a megfelelő helyet, így esett a választásunk az Agóra színháztermére. Azon dolgozunk, hogy meglepetéseket is tartogasson a műsor a gyerekeknek, szülőknek, kollégáknak, illetve azoknak a cégeknek is, akik támogatnak minket. A műsor előtt természetesen lesz egy kis foci is, hiszen meghívtuk a Színészválogatottat, hogy ezzel is emeljük a rendezvény fényét – tette hozzá S. Juhász Attila.

A Színészválogatott elleni gálamérkőzésre a Széktói Stadionban kerül sor 15 órától, míg a gálaműsor 17 óra 30 perckor kezdődik a Hírös Agórában.