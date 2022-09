A megyei első osztályban harmadik mérkőzését is megnyerte a Baja. A bácsalmási játékosok három ponttal kedveskedtek mesterüknek, Teslic Igornak a születésnapján. A hazai csapat győzött Jánoshalmán és Akasztón is, ezt a Harta, illetve a Kecskeméti LC bánta.

Megyei I. osztály

Jánoshalmi FC–Harta SE 3-1 (3-0)

Jánoshalma, 150 néző, vezette: Béleczki László (Rácz Béla, Balogh Máté)

Jánoshalmi FC: Lengyel P. - Túri, Cvetkovic, Busa, Stojanovic (Jeszenszky 83.), Gáspár, Huszka (Fenyvesi B. 91.), Suhajda, Papp D. (Angeli 68.), Fenyvesi K. (László 58.), Lengyel Sz. Tech. vez. Sarok Attila

Harta: Ámann - Danó, Makó, Pintér Cs., Fekete T., Grecu, Pinczési, Szpirulisz, Erdei (Hamar 46.), Sibalin (Tóth B. 46.), Varga M. Technikai vezető: Sümegi József

Gól: Stojanovic a 20., Cvetkovic a 23., Gáspár a 41., ill. Cvetkovic (öngól) a 82. percben

Sárga lap: Fenyvesi K. 50., Huszka 68., Busa 69., Túri 81. Illetve Makó 23., Szpirulisz 26., Varga M. 59., Hamar 89.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: - Megtört a jég, mondhatni kinyílt a gólzsák. Nagyon nagy gratuláció a csapatnak, egy nagyon jó Hartát tudtunk legyőzni a mai napon. Lehet, minden mérkőzés előtt az kellene, hogy gyerekek kísérjék be a játékosainkat a meccs előtt. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a másodikban visszább vettünk, de ehhez kellett az is, hogy a Harta nagyon magára talált. Jövő héten a Kecel ellen is ezt a játékot szeretnénk látni a csapattól.

Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője: – Amit a múlt mérkőzés után lenyilatkoztam, hogy nagyon csalódott vagyok azt ma is eltudom mondani. Nagyon motivált Jánoshalma ellen futballoztunk ma, mindent megtettek a győzelemért. Nagy mellénnyel mentünk ki ma a pályára. Hallottam sok embertől, hogy a csapatunk bajnokesélyes. Ha így fogunk játszani akkor nagy bajok lesznek. Gratulálok a jánoshalmi csapatnak, megérdemelten nyertek a mai napon.

Tiszakécskei LC II–Kecel FC 2–2 (1–0)

Tiszakécske, 100 néző, vezette: Bosnyák Sándor Attila (Csákó Patrik, Kocsis Tamás)

TLC II: Fürj – Horváth A., Oláh, Varga, Alberti (Szólát 61.), Oberna, Klemenc (Tóth M. 73.), Káli, István L., Tóth K., Geieger. Tech. vez.: Bagi Gábor

Kecel: Gerner – Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula, Patai, Dulai (Tóth P. 75.), Torma (Csáki 31.), Brindza, Döbrentei, Herczeg. Szakmai igazgató: Pandur László

Gól: Oláh tizenegyesből a 28., Káli 82., illetve Bányai tizenegyesből az 57., Gavula 92.

Sárga lap: Fürj 57. Kiállítva: Brindza 27.

Bagi Gábor: – Nem értem a csapatot, iszonyatosan kétarcúak vagyunk most az ősszel. Gyenge játékkal nyerünk itthon a Kecskemét ellen, utána jó játékkal, jó mérkőzésen ikszelünk, most pedig mindent megkaptunk a sorstól. Óriási hibát vétett a Kecel játékosa, amikor sárga lapja után kézzel ért a tizenhatoson belül a labdához. Megszerezzük a vezetést, tíz ember ellen játszunk, de a vendégek nagyobb akarattal játszottak, mint mi, és ezzel pótolni tudták a kiállított játékosukat. Majdnem úgy nézett ki, hogy mi vagyunk emberhátrányban, mert lassan játszottunk. Adtunk magunknak egy óriási pofont. Ha bejön az a séma, amit mondtam, akkor jövő héten nagyon jól fogunk játszani.

Pandur László: Hatalmas küzdelemre kényszerített bennünket az ellenfél, és a körülmények is, mert egy buta tizenegyessel hátrányba kerültünk az első félidőben. Tiszakécskére nem győzni járnak a csapatok, így mi sem. A történések tükrében vegyesek az érzelmeim. Az első félidőben a Kécske ránk kényszerítette az akaratát. A hazaiak rúgtak még két kapufát is az első félidőben, és kiütközött, hogy nagyon összerakott, nagyon iskolázott ellenféllel kell felvenni a harcot. Beleálltunk a meccsbe mi is a kontráinkkal. A második félidőben tíz emberrel nem csak partiban voltunk, de akár még a győzelmet is megszerezhettük volna. Kálinak a klasszisát igazolja az, hogy nagyon nehéz szögből gólt tudott szerezni a 82. percben. Bíztattuk a játékosokat, hogy ne adják fel, és az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre hozni a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak, mert a sírból hoztuk vissza a mérkőzést.