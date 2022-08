Halász Bence rendkívül nagy eredménnyel büszkélkedhet, miután az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett és új egyéni csúcsot állított fel. A jánoshalmi születésű atléta 2010-ben kezdte el a sportot.

– 2010-ben Kiskunhalason vitt le édesapám a pályára, aki egyébként profi gerelyhajító volt, és az ő hatására kezdtem el edzésekre járni. Míg György kezei alatt ismerkedtem meg a sport formájával és rengeteget köszönhetek neki. Eleinte súlylökés volt a számom, majd ezt követte a diszkoszvetés és végül a kalapácsvetés.

Az atléta beszámolt arról is, hogy egy évben milyen versenyeken kell megállnia a helyét.

– Nálunk is van egy versenyidény, melyet a Formula 1-hez tudnék hasonlítani. Ezek nemzetközi viadalok, úgymond felkészülések a különböző éves világrendezvényre. Emellett rendszeresen versenyzem a magyar bajnokságban és magyar szuperliga versenyeken is.

A válogatottság sem ismeretlen számára, hiszen már első versenyidényében, 2010-ben is bekerült a magyar korosztályos nemzeti csapatba.

– Első válogatott emlékemet 2010-re vezetném vissza, amikor is Szlovákiában szerepeltem az U16-os korosztályban.

Akkor még súlylökőként voltam jelen a tornán. Két esztendővel később kerültem Szombathelyre a Dobo SE-hez. Eleinte ott is a súlylökés volt a fő versenyszámom, de kipróbáltam magam diszkoszvetésben, majd kalapácsvetésben is. Utóbbi ment a legjobban és ezért is lett később a fő számom.

Hatalmas eredményt ért el a fiatal versenyző, ugyanis második lett az Európa-bajnokságon, ami rendkívül nagy siker.

– Maximálisan elégedett vagyok az elért eredményemmel, úgy gondolom, hogyha a verseny előtt valaki azt mondta volna, hogy második leszek, aláírtam volna.

Nagyon örülök nemcsak az éremnek, hanem az új egyéni csúcsomnak is.

Rengeteget dolgoztam azért, hogy elérjem ezt a sikert, így bátran mondhatom, hogy rá is szolgáltam az eredményre.

Halász Bence azt mondja, legalább még tíz évig szeretne ilyen magas szinten sportolni.

– A rövid távú tervem az, hogy az idényből három versenyen, ami hátra van, jó eredményt érjek el, illetve jó lenne még egyszer nyolcvan méter fölött dobni. A távlati terveim között szerepel, hogy a magyar atlétikának az egyik legnagyobb versenyzője legyek és legalább még tíz évig a pályán maradjak. A motivációm adja a legnagyobb erőt, ugyanis nagyon szeretek edzeni, szeretem az edzőtársaimat és a kihívásokat. Edzés előtt sokszor azt érzem, hogy lehetetlent kérnek tőlünk, ám mikor végeztünk a tréningen, nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy megcsináltuk a lehetetlent. Ez hatalmas motiváció számomra – zárta gondolatait Halász Bence.