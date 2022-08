MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Lajosmizsei VLC–Menton-FC Dabas SE 0–5 (0–3)

Lajosmizse, 100 néző. Vezette: Borbás Bottyán Aurél (Bereczki Bence, Pálinkás Donát).

Lajosmizse: Lord – Fekete A., Orlov, Borsos (Ulicska, 56.), Halasi, Tarnóczki (Sinka, 46.), Móra (Menich, 79.), Kiss L. (Fekete D., 46.), Rapi, Bán, Tamás (Dóka, 56.). Edző: Árva Zsolt.

Dabas: Czerula – Sziklási, Szabó D., Lettner (Pável, 61.), Szabó L. (Benkő, 56.), Tóth D., Erős, Dudás (Forgács, 46.), Fritz, Földes (Kiss Á., 46.), Domonkos (Csúri, 46.). Edző: Fehér Ádám György.

Gól: Lettner (17., 46.), Szabó L. (22.), Sziklási (49.), Szabó D. (91.).

Sárga lap: Sinka (57.), Fekete A. (76.), ill. Erős (52.), Forgács (64.).

Megyei I. osztály

Tiszakécske II.– Kecskeméti LC 1–0 (1–0)

Tiszakécske, 150 néző. Vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Tiszakécskei LC II.: Cseh – Horváth A., Végső, Varga N. (Tóth K., 59.), Oberna, Klemenc (Hoffmann, 78.), Káli, István L., Tóth-Molnár (Tóth M., 89.), Ludánszki, Alberti (Szólát, 68.). Technikai vezető: Bagi Gábor.

Kecskeméti LC: Kormos – Szabó V., Balázs (Kovács D., 87.), S. Juhász (Urbán, 76.), Tóth A. (Varga S., 70.), Patvaros, Bozsik, Fekete (Varga M., 46.), Kőrös, Gáspár, Bessenyei (Figura, 67.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Káli (16. perc).

Kiskunfélegyháza– Kecel FC 3–2 (3–0)

Kiskunfélegyháza, 150 néző. Vezette: Bartucz Tamás (Csengető Endre, Kőhalmi Attila).

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Szűcs, Nagy D. (Kurgyis, 73.), Magony, Valkai, Oroszi (Erős, 63.), Nagy V. (Ábel, 78.), Kanyó, Urbán, Szabó (Makány, 88.), Nemesvári (Bálint, 73.). Technikai vezető: Tóth István.

Kecel FC: Gerner – Vata (Döbrentei, 53.), Bányai, Gavula, Doszpod (Tóth P., 88.), Sendula, Patai, Torma, Brindza, Csáki, Herczeg (Borka, 93.). Szakmai igazgató: Pandur László.

Gól: Szabó P. (30.), Nagy V. (33.), Nagy D. (40,.), illetve Patai (56.), Gavula (59.).

Sárga lap: Ábel (89.), illetve Brindza (79.), Döbrentei (65.).

Kiállítva: Gerner a 93. percben.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékosa: – Az idény első meccse volt, ami látszódott is a két csapat teljesítményén. Két ellentétes félidőt játszottunk ma. Az első játékrész jól sikerült, a másodikban volt egy ötperces rövidzárlatunk, amikor visszajött az ellenfél a meccsbe. Ezt nyögtük is aztán a lefújásig, az előnyünk azonban végül végig kitartott. Igaz, hogy hibáztunk egy büntetőt, amivel jóval simábbá tehettük volna a második félidőt. A végjáték így aztán meglehetősen izgalmas lett, de azért nagyon örülök, hogy a hazai pályán sikerült győzelemmel rajtolnunk.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A regnáló tavalyi bajnokcsapat csapott össze a kupagyőztessel Félegyházán. A játék összképe alapján, véleményem szerint, nem érdemeltünk vereséget. Az első félidő 30. percéig ugyanis gyakorlatilag az történt a pályán, amit mi akartunk, bár az akkori játékfelfogásunkkal nem érettem teljesen egyet. A játékrész utolsó negyedórájában aztán gyorsan kaptunk is három gólt, mindegyiket egyéni hibákból. A szünetben rendet kellett tenni a fejekben, a második félidőre aztán egy egészen más csapat lépett pályára, előbb szépítettünk, majd pedig a második gólt is megszereztük. Ezt követően rúgtunk három kapufát, jó néhány helyzetet sikerült kialakítanunk, melyeket kihagytunk. A meccs vége is tartogatott izgalmakat, a büntetőnket a félegyházi kapus kivédte. Az i-re végül is nem sikerült feltennünk a pontot. A fordulatos, változatos mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget. A Kiskunfélegyháza azt játszotta, amit a legjobban tud, mi viszont ezúttal csak egy félidőn keresztül hoztuk a formánkat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a megye kettő Déli csoportjában pedig egy, az Északi csoportban három mérkőzést vívtak meg.