Bagi Gábor, a Tiszakécske II technikai vezetője: – Mind a két csapat megpróbált kulturáltan játszani, de a meleg sok mindenre rányomta a bélyegét. Egy óra elteltével, mivel amatőr szinten vagyunk, fáradtabbak lettek a játékosok. Abban voltunk jobbak a Kecskemétnél, hogy több nagyobb helyzetünk adódott, és abból egyet kihasználtunk, ami nem is volt igazából helyzet. Viszont kihagytunk olyan ziccereket, amivel hamarabb le tudtuk volna zárni a mérkőzést. A Kecskemét fiatal csapat, jó játékerőt képviselnek, nagyon sok csapatnak megnehezítik majd a dolgát. Ők most kevésbé voltak szerencsések, tizenegyest hibáztak, de ha az összképet nézzük, akkor nem érdemtelenül nyertük meg egy góllal a mérkőzést.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Ma a futball igazságtalan volt velünk, mert legalább annyi helyzetet kidolgoztunk, mint az ellenfelünk. Nagyon rossz érzés kikapni egy olyan góllal, ami szinte a hálóig sem ment el, egy oldal beadásból csorgott be a lábak között. Az elmúlt évben is mondtam már, hogy amíg nem rúgunk gólt idegenben és otthon, addig nem tudunk pontot és pontokat szerezni. Azt hiszem, hogy egyenrangú partnere voltunk a Tiszakécskének, de a helyzeteket gólra kell váltani. Annak viszont örülök, hogy az ifjúsági csapatunkból három újoncot avattunk, és az új játékosaink jól mutatkoztak be. Fel a fejjel, készülünk a következő mérkőzésünkre.

Tiszakécske II–Kecskeméti LC 1–0 (1–0)

Tiszakécske, 150 néző, vezette Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Tiszakécske II: Cseh – Horváth A., Végső, Varga N. (Tóth K. 59.), Oberna Klemenc (Hoffmann 78.), Káli, István L., Tóth-Molnár (Tóth M. 89.), Ludánszki, Alberti (Szólát 68.). Technikai vezető: Bagi Gábor

Kecskeméti LC: Kormos – Szabó V., Balázs (Kovács D. 87.), S. Juhász (Urbán 76.), Tóth A. (Varga S. 70.), Patvaros, Bozsik, Fekete (Varga M. 46.), Kőrös, Gáspár, Bessenyei (Figura 67.). Edző: Nagy Lajos