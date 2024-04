A rovar szó hallatán sokan megborzongnak, mások viszont szállás- és búvóhelyeket építenek nekik, hogy ezzel segítsék és támogassák a környezetvédelmet. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy a rovarok velünk élnek. Bármilyen furán is hangzik, ha nem lennének, akkor elég rosszul járnánk. Ugyanis jelenlétük sok szempontból nélkülözhetetlen.

Rovarhotelt építettek a félegyházi iskolások is

Fotó: Vajda Piroska / archív-felvétel

Például fontos szerepet játszanak a beporzásban, tápanyagforrást jelentenek a madaraknak, sőt néhány jótékony rovar segítséget is nyújthat a káros rovarpopulációk visszaszorításában. Ezért azzal, hogy otthont biztosítunk nekik, elősegítjük jólétüket, ami egyébként nekünk is kedvez. Nemrég láttam, hogy egy közösségi kert mellett kihelyeztek egy nagy bogárhotelt. Nem is csoda, hiszen nekik igazán fontos, hogy legyenek olyan rovarok a kertjük közelében, amelyek beporozzák a zöldségeiket és a gyümölcseiket vagy a dísznövényeik virágát, sőt azoknak a bogaraknak örülnek a legjobban, amelyek elpusztítják a nem kívánt kártevőket a kertben.

Amellett, hogy ez a kis építmény hasznos, még szép látványt is nyújthat, ugyanis kevés anyagi ráfordítással is lehet szemet gyönyörködtető darázsgarázst készíteni. Persze a rovaroknak nem számít a kinézet, nekik a biztonság a fontos. Mi viszont dekoratív kerti elemként is betudhatjuk. Az esztétikusan elkészített bogártanya ugyanis tényleg szép színfoltja lehet egész évben a kertünknek. Nem mellesleg az elkészítése is jó program lehet. Gyerekekkel közösen mulatságos és hasznos elfoglaltságot jelenthet. A bogárkák lakosztályának a berendezéséhez legtöbbször természetes anyagokat használnak, mint például a farönkdarabokat, gallyakat, tobozokat, nádszálakat. Némelyek azonban lyukacsos téglát és tetőcserepet is igénybe vesznek, hogy minél komfortosabb környezetet biztosítsanak a kis állatkáknak.

Úgyhogy, ha rászánjuk magunkat egy rovarszállás megépítésére, először egy alapanyag-begyűjtő kirándulós körútra kell elindulnunk. Én még sohasem készítettem ilyen építményt, s bevallom őszintén, hogy eddig idegenkedtem is az ötlettől, de talán idén mégis kipróbálom.