Sokáig versenyben volt a szeremlei Dunagyöngye SK a bajnoki címért a megye három Déli csoportjában, végül aztán a Kunfehértó magabiztosan, 67 ponttal, a szeremleieket nyolc ponttal megelőzve megnyerte a bajnokságot. Szombati József csapatának a mérlege ezzel együtt azért imponáló volt: öt vereség és két döntetlen mellett tizenkilenc alkalommal hagyták el győztesen a pályát, a gólokat pedig szinte számolatlanul termelték, ők adták a Déli csoport gólkirályát is Holczer Csaba személyében, aki ötvenegy alkalommal talált be az ellenfelek kapujába, de a csoport gólvadászainak összesített listáján még Hornyák Erik is odaért az ötödik helyre, huszonkilenc góllal.

A keret a nyáron nem gyengült, sőt, erősödött, ami önmagában nem meglepő, az azonban már annál meglepőbb, hogy honnan. A harmincegy éves Mohamed Yousef Bakr személyében ugyanis Egyiptomból érkezett a szeremlei erősítés. Rajta kívül átigazolták még Rauf Rajmundot Katymárról, Elek Milán és Bölcskei Máté pedig újrakezdte a focit.

Ami az érkezési országot tekintve a megye háromban ritka idegenlégiós sorsát illeti, Melnik János, az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy az egyiptomi játékos maga kopogott be az öltöző ajtaján – képletes értelemben –, és jelentkezett azzal, hogy ő Egyiptomban focizott, a harmadosztályban, és hogy itt is hiányzik neki a játék, így szívesen kipróbálná magát. – No, erre rögvest össze is hívtunk egy edzést, hogy lássuk, mit tud a játékos, akinek a felesége magyar, és miután hazaköltözött Bajára, vele tartott Magyarországra az egyiptomi férje is – mutatta be az új igazolást Melnik János. – Aztán az edzés kezdete után néhány perccel máris leesett az állunk. Hogy Mohamed jó barátja a labdának, az enyhe alábecsülése annak, hogy milyen érzékkel űzi a labdarúgást. Sokáig győzködnie tehát nem kellett minket, azonnal elkezdtük intézni az igazolását. Volt olyan előkészületi mérkőzés, amikor gyakorlatilag az egész ellenfelet kicselezve szerzett gólt, tehát nem túlzok, amikor kijelentem, hogy komoly erősítésnek számít.

Arra a kérdésre, hogy eme fejlemények fényében mi a Dunagyöngye SK célja az őszi idényben, Melnik János határozottan rávágta, hogy természetesen a bajnoki cím megszerzése. – Az aranyérmet mindenképpen szeretnék megszerezni, de hogy aztán ha sikerül ezt a cél teljesíteni, akkor följebb lép-e a csapat, arra majd jövő nyáron tudok választ adni. A feltöltési szabálynak köszönhetően az idén is feljebb léphettünk volna, a társaság túlnyomó többsége azonban nem akart. Jól ismerem a brigádot, tizenhét éve dolgozom együtt a többséggel, és tudom, hogy amit egy kialakult közösség nem akar, azt nem szabad erőltetni. Tisztában van a társaság azzal, hogy egy osztályváltás több edzést, több utazást vonna maga után, és plusz terheket az idén senki sem akart vállalni. Ki persze nem zárjuk ezt a lehetőséget sem, de először megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot.

Vasárnap este felkészülési mérkőzést is játszott a csapat, nem is akárki volt az ellenfél, hanem a megye kettő Déli csoportjában deklaráltan bajnoki címre törő Borota. A Dunagyöngye SK a Rauf Rajmund – Nagy Ákos, Rádóczi Csaba, Mohamed Yousef Bakr, Pintér Roland, Hegyi Dávid, Dudás Attila, Lajos Krisztián, Elek Milán, Gál András, Bishoff Norbert kezdő tizeneggyel lépett pályára. A megye hármas gárda, amelyben csereként Orsós Máté, Nehr Tamás és Bergmann Balázs is lehetőséget lehetőséget, 1–1-re végzett a vendégekkel.

– Jó iramú mérkőzést vívtunk a Borotával, és ami számomra a legnagyobb öröm, a csapatomnak sikerült eltüntetni a két gárda közötti osztálykülönbséget – értékelt a lefújást követően Szombati József, a Szeremle vezetőedzője. – A két, hasonló taktikával játszó csapat végig lendületes meccset játszott, már-már a bajnoki mérkőzések ritmusát idézte a küzdelem. Az egyiptomi játékosunk, Yousef Bakr ismét igazolta, hogy helye van a csapatban, a mi gólunkat ugyanis ő szerezte.