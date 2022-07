Az elmúlt héten tíz junior- és tíz kadettversenyzővel készült Baján a magyar junior-birkózóválogatott. A kadettek ezen a héten Rómában lépnek szőnyegre a világbajnokságon, a juniorok pedig a három hét múlva, Szófiában kezdődő vébére készültek fel a táborban.

– Úgy jöttünk, hogy már tudtuk, itt egy kiváló birkózócsarnok épült, és lehet jókat edzeni – mondta Tóth Gábor, felnőttvilágbajnoki bronzérmes birkózó, a juniorválogatott edzője. – A halászlé nagyon finom, gyönyörű helyen van a szállásunk, a Sugovica-parton, a birkózócsarnok pedig szupermodern. Minden tökéletes.

A birkózók mindennap reggeli után, 10 körül edzettek, és 17 órakor kezdődött a délutáni edzés vagy az erősítés a Silver Fitt profi edzőteremben. A vébéről mindenképpen érmeket szeretnének elhozni, de azon most egy szűkebb csapattal vesznek részt. A birkózók edzését ketten koordinálták, Hatos Gábor olimpikon, a londoni olimpia bronzérmese is részt vett a fiatalok irányításában.

Jagicza László, a Mogyi Bajai Birkózó Club vezetőedzője hírportálunknak elmondta, hogy eddig már öt válogatott-edzőtábort bonyolítottak le és továbbiak is várhatók. – Ezenkívül már klubcsapatok is jelentkeztek, hogy szeretnének Bajára jönni edzőtáborba, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzőivel együtt készülni, és ebben a szép városban eltölteni néhány hetet. Jövő héten érkeznek hozzánk a szentesi birkózók is – tette hozzá Jagicza László.

Előjelnek sem rossz a bajai edzőtábor, hiszen a zágrábi Eb-n 14 érmet nyert a serdülő­válogatott, amely ugyancsak Baján készült három héten át.