Két éves szerződést írt alá Horváth Zoltán, az NB I.-es tapasztalattal is rendelkező támadójátékos. Horváth Zoltán Nyíregyházán ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd Kisvárdán 2008-ban már a felnőttek között is bemutatkozhatott. A támadó egy cigándi kitérőt követően került Egerbe, ahol 2012-ben NB II.-es bajnoki címet ünnepelhetett, majd a 2012–2013-as idényben az NB I.-ben is bemutatkozhatott. Később megfordult a DVSC, az ETO és a Kisvárda csapatában is, 2014 és 2017 között Ausztriában futballozott. A legutóbbi évadot Diósgyőrben töltötte, ahol 20 bajnoki mérkőzésen 11 gólt szerzett.