Újabb kiváló eredményeket értek el a kiskunfélegyházi Turul Koppány íjászai, köztük a gyerekek is. A napokban véget ért a Sólyompróba versenysorozat a kiskunfélegyházi repülőtéren a Fénypárducok szervezésében. Három Koppány is első helyen végzett. Varga-Bene Olívia tradicionális íj mini korosztályban, Zoboki Csenge vadász íj ifjú lányok, míg Bicskeiné Csányi Mária a tradicionális íj szenior nők kategóriájában szerzett első helyezést. Zoboki Csenge emellett korosztályában Sólyom-szobrot is nyert.

Kecskeméten a Műkert­városi Sportcentrumban a VII. Hírös Kupa Íjászversenyen is szép Koppány-eredmények születtek. Tradicionális íjakkal Bicskeiné Csányi Mária első lett a tiszteletre méltó korosztályban, Füleki Bianka második az apródok között. Vadász íjjal Tamáskovics Gyula másodikként végzett a tiszteletre méltó férfiak közt.

Ezen versenyek előtt rendezték meg a Turul Koppányok a 46. rendhagyó örömíjász­versenyüket, melyen saját versenyzőik ismét remekeltek. Modern pusztai íj kategóriában: Varga-Bene Olívia 1., Füleki Bianka 1., Fekete Katalin Mónika 1., Keserű Szilvia 1., Bicskeiné Csányi Mária 1., Füleki Nikolett 2., Kövecses Zsuzsanna 2., Szólya Imre 3. lett. Vadászreflex íj kategóriában: Zoboki Csenge 1., Tóth Evelin 1., Tamáskovics Gyula 1., Balanyi Sándor 1., Zrínyi Norbert 1., Dinnyés Gyula 2. helyezést ért el. Barebow íj kategóriában: Menyhárt Endre 1. helyezett lett.



