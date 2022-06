A pofonoktól, rúgásoktól viharos szombat estén szerb, szlovák, román, albán, görög harcosok küzdenek meg Magyarország legjobb K–1- és muay thai versenyzőivel. A rendezvényen több hazai versenyzőnek is szurkolhatnak a drukkerek.

A kecskeméti Antal Ferenc, a kecskeméti Star Gym Európa-­bajnok muay thai versenyzője a szerb kick-box bajnok Nikola Marinkovic ellen lép szorítóba. Fiatal koruk ellenére magas szinten és technikásan küzdenek mindketten, így hatalmas ütközetre lehet számítani. László Ferenc, a Mizse K–1-harcosa Balássy Bálinttal, a tatabányai Bányász Gym versenyzőjével csap össze, kőkemény, parázs összecsapásra van kilátás a két rutinos versenyző között. Két fia­tal titán is ringbe lép. Német Attila a kecskeméti Star Gym Európa-bajnok muay thai versenyzője, Kustánczi Dárius pedig a szombathelyi Controll SE színeiben ért el itthon és külföldön is több kick-box bajnoki címet.

Gera Zorka hazai pályán, hazai közönség előtt lép szorítóba a román Cosma Florina ellen K–1-szabályrendszerben.

A Star Gym Kecskemét magyar bajnok K–1-ese több mint két év elteltével szerepel ismét a Messzi István Sportcsarnokban.

– Motivált vagyok, szenzációs érzés lesz itthon bunyózni – nyilatkozta Gera Zorka, aki civilben harmadéves a Szegedi Egyetemen, testnevelés és angoltanár szakon. – A karrierem elején kétszer is megadatott, hogy hazai pályán küzdhessek, bevallom, akkor még nem is tudtam igazán értékelni, ma már annál inkább. Itt lesznek a barátaim, a családom, azt érzem, hogy mindenki támogat. Ez óriási erőt ad majd a ringben.

Gera Zorka, aki az ikertestvére, Gera Miron hatására kezdett el muay thaiozni, miután a kosárlabdába is belekóstolt, belehúzott a felkészülésbe a gála előtti időszakban. – Főleg az erőnléti edzéseken volt a hangsúly. Nem igazán szeretek futni, de sosem maradhat ki. Fáradtsági szinttől is függ, de rendszeresen napi öt kilométer körül futok edzések előtt. És az erőnlétépítés mellé jön maga a bunyó, az is legalább heti hatszor egy óra.

Az érdeklődők a versenyzők nyilvános mérlegelését is megtekinthetik pénteken 17 órától Kecskeméten, a Malom Központban.