Álomszerűen indult a találkozó Bencze József csapatának, hiszen az első négy percben érintetlen maradt a vendégkapu, ráadásul Menyhárt és Enomoto találataival kétgólos előnybe is került a KTE (0–2). Az Eger Tóth Rajmond révén törte meg a jeget, de Hiramoto révén megint a Kecskemét ment el kettővel (1–3). Nem potyogtak a gólok, kemény védekezés és jó kapusteljesítmények jellemezték a találkozót, de a 10. percben Machac révén egyenlített a vendéglátó, majd a vezetést is megszerezte (4–3).

Szoros volt a csata továbbra is, Menyhárt hétméterest értékesített, majd Csordás is betalált, de a Machac megoldhatatlan feladat volt védekezésben, így az Eger kettővel is meglépett (7–5).

Rossz periódusban volt ekkor a Kecskemét, Bencze Józsefnek muszáj volt időt kérni, mivel az olló elkezdett nyílni a csapatok között (9–5).

A különbség állandósult innentől kezdve, a Kecskemét legközelebb 10–6-ra tudta megközelíteni az Egert, mely Molnár, Lezák, Tóvizi és Machac találataival kényelmesen őrizte a biztos vezetést a szünetig, Simon Bence ezen csak kozmetikázni tudott (13–9).

A második félidőben már öt perc után időt kellett kérnie a kecskeméti trénernek, ugyanis az Eger koncentráltabban kezdett, közben állandósult ehhez egy nagyon jó kapusteljesítmény is Baloghtól (16–10). Vetési és Karai góljaival ugyan próbált visszakapaszkodni a KTE, de az önbizalomtól duzzadó Machac vállán vitte csapatát, így a 41. percben már kilátástalannak tűnt a fordítás lehetősége (21–12).

A Kecskemét nem adta fel, Menyhárt, Vetési és Horváth góljaival legalább hét gólra sikerült felzárkózni a hajrá előtt, ez a különbség azonban a végére is megmaradt a felek között (32–25).

– Azt gondolom, hogy az Eger ezúttal teljesen megérdemelten nyert, főleg kapusposzton extrán fölénk nőttek – értékelt Bencze József vezetőedző. – Ebben mi is benne voltunk, kicsit talán „agyon is lőttük” Balogh Tibort, aki ezzel együtt nagyon jól védett, teljesítménye vitathatatlan. Az Eger így a jól működő védekezésével elbizonytalanította támadó játékosainkat. Kritikus helyzetekben rossz megoldásokat választottunk, védekezésen nem szikráztunk, nem működtünk csapatként.

SBS-EGER–KECSKEMÉTI TE-PIROSKA SZÖRP 32–25 (13–9)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 400 néző. V.: Hargitai G., Markó G.

EGER: Balogh T. – Lezák 3 (1), Szuharev 1, Machac 9, Kiss G., Eszteki 3, Tóth R. 3. Csere: Seprős (kapus), Molnár B. 1, Pulay 4 (1), Gavidia 1, Bernatonis 1, Tóvizi 1, Lakosy, Száva 2, Szepesi N. 3. Edző: Tóth Edmond.

KECSKEMÉT: Deményi – Csordás M. 2, Enomoto 2, Vetési 6, Szonja, Hiramoto 1, Menyhárt 5 (4). Csere: Marczika (kapus), Mazák L., Horváth A. 5, Országh 2, Simon B. 1, Karai 1, Szeverényi. Edző: Bencze József.