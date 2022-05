Nem finomkodtak egymással az együttesek, rögtön az első percekben igyekeztek megnehezíteni egymás dolgát, hibára kényszeríteni a másikat. Biró távoli lökete volt az első ígéretes kecskeméti sansz, ám elsuhant a jobb kapufa mellett a játékszer. Nem sokkal később Öreglaki kiszorított szögből tüzelt, ám a TFSE kapusa résen volt. Átvette az irányítást az ScoreGoal, Mánya is távolról próbálkozott, lövését Nagyistván tolta ki. A félidő derekán a fővárosiak felbátorodtak, és többször is eljutottak a hírös városi kapuig, de komoly fejfájást nem okoztak Mészáros kapusnak. Időt kért a TFSE, utána Szentjóby veszélyeztetett, a háló viszont csak oldalról rezzent. Időt kértek a kecskemétiek is, ezt követően viszont a hazaiak voltak némileg élesebbek, és Mészárosnak nagyon koncentrálnia kellett, hogy ne kerüljenek hátrányba a kék oroszlánok.

Riadót fújtak a Scoregoalnál, és sorra alakították ki a helyzeteket, a TFSE védelmén azonban nem találták meg a rést, vagy pedig Nagyistván hárított bravúrral.

A félidő előtt két perccel aztán megtört a jég, szép kontra után Mánya közelről már nem hibázott, 0–1. Rögtön utána Öreglaki csinálta meg szépen cselét, majd passzolt Biróhoz, aki kegyetlenül bevarrta, 0–2. Hamar szépítettek a fővárosiak: Vagner passzába leheletfinoman ért bele Kelson, ezzel becsapva Mészárost, 1–2. Nem sokáig örülhettek a pirosmezesek, hiszen egy szögletből Mánya tudott ismét eredményes lenni, 1–3. A félidőzáró gólzápor nem ért még véget, gyors ellentámadás végén Boznánszky önfeláldozóan vetődött be, és kotorta a labdát a hálóba, 1–4.

Fordulás után igyekeztek zárkózni a fővárosiak, míg a Kecskemét hazai hibára várva, kontrákkal operált. Számításuk bejött: Bencsik lódult meg, majd Mányát találta meg a 23. percben, aki senkitől sem zavartatva lőhetett a kapus mellett a hálóba, 1–5.

Létszámfölényes taktikára váltott a TFSE, ez viszont megbosszulta magát, Bencsik szépen tekert saját térfeléről a túlsó kapuba, 1–6.

Nem adták fel a gyorsan kapott gólok után sem a pirosmezes hazaiak, és kapusukat mezőnybe tolva néha igencsak kellemetlen helyzetbe hozták a kecskeméti védelmet. Mánya kis híján meglőtte negyedik gólját, a kapufa azonban kisegítette a TFSE-t. Addig erőltette a létszámfölényes taktikát aztán a hazai gárda, míg az góllá érett, Klcsó kozmetikázott a 37. percben, 2–6. Vérszemet kaptak a házigazdák, és még tovább csökkenthették volna hátrányukat, ám vagy Mészáros, vagy a kapufa állta útjukat. Az eredmény már nem változott, négy góllal bizonyult jobbnak az ScoreGoal Kecskemét Futsal gárdája.

– Megérdemelt győzelmet arattunk a TFSE ellen – értékelt Darko Ristic, a ScoreGoal Kecskemét játékos-edzője. – Az első tíz percben nem találtuk a játékunkat, de aztán a félidő hajrájában betaláltunk, és utána már jött a többi gólunk is zsinórban. A folytatásra nyugodtan, magabiztosan jöttünk ki. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, igaz, sokat ki is hagytunk, ezen még javítanunk kell. Most lesz két hetünk a következő meccsünkig. Szeretnék a maradék két találkozót is megnyerni, szépen búcsúzni az évadtól. Köszönjük a TFSE-nek a sportszerű mérkőzést. Gratulálok a saját csapatomnak is, mert jó szellemben, csapatként küzdöttünk ma a győzelemért.

TFSE-BeStrong–SG Kecskemét Futsal 2–6 (1–4)

Budapest, Vasas-Sterbinszky Amália sportcsarnok, vezette: Szilágyi Norbert, Takács Ákos. Vezetőedző: Soltész Levente

TFSE: Nagyistván – Szabó Zs., Vinicius, Dudás, Anibal. Csere: Klcsó – Andorka, Sóvári, Szentjóby, Fehér K., Póta, Fehér D., Lipl, Tamás.

ScoreGoal: Mészáros – Bencsik, Ristic, Boznánszky, Mánya. Csere: Biró, Sallai, Klacsák, Kajtár, Öreglaki, Kulcsár. Játékos-edző: Darko Ristic és Mánya Szabolcs.

Gól: Vinicius 20., Klcsó 37., illetve Mánya 18., 20., 23., Biró 18., Boznánszkí 20., Bencsik 24.