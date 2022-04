Az egynapos versenyen 37 egyesület közel 500 versenyzője állt rajthoz. A felkészülési időszaknak megfelelően a 34 kecskeméti versenyző több számot is vállalt és remekül helytállt a budapesti nagy egyesületeket is felvonultató eseményen. 21 pontszerző helyet szereztek és 9 dobogós helyezést értek el – 2 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérmet nyerve – felkészítő edzőik, Nagy Zoltán és Bács Ferenc örömére. Két BÁCSVÍZ-KVSC-s versenyző külön díjazásban is részesült. A fiúknál a 15 évesek és idősebbek között Garajszki Máté, a lányoknál a 13-14 évesek között pedig Czeglédi Diána lett a verseny legeredményesebb versenyzője.