A kupában hatalmas bravúrt elérve már a négy között állnak, a bajnokságban azonban az utóbbi öt meccsükből csak egyet nyertek meg. A két gárda ősszel szoros mérkőzést vívott egymással, akkor az emberhátrányba kerülő KTE végül Tóth Barna hosszabbításban szerzett góljával tudott nyerni.

– Harcos és jó ellenfélre számítok, tudom, hogy minden labdáért meg kell majd küzdenünk – mondta a Kecskeméti TE támadója, Tóth Barna. – A küzdőszellemre nálunk sem lehet panaszunk, az sohasem hiányzott a csapatból. Kiegyenlített párharc lesz, de nekünk most is az a célunk, hogy miénk legyen a három pont. A legfontosabb most, hogy csakis a következő, azaz a holnapi meccsre koncentráljunk. Nem a jövőbe kell tekintgetnünk, hanem az adott találkozón kell kihozni magunkból a maximumot, mindent megtenni a jó eredményért. Akkor szépen alakulhatnak az előttünk álló napok, illetve a bajnokság végére a tabella is.