Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Az első félidőben a széljátékunk nem volt megfelelő, a tizenhatosig eljutottunk, de adósak maradtunk a befejezésekkel, az eredmény tükrözte a játék képét. A második félidőben a cserék jól szálltak be, több jó egyéni teljesítményt is láttam, és a szerkezetváltás meghozta gyümölcsét. Tulajdonképpen a semmiből kaptunk egy gólt, de a csapat nem adta fel. Amíg az utóbbi időben hasonló szituációkból nem mi jöttünk jól, addig most valamit visszaadott a sors a hajrában. Hozzáteszem, sok csapat lehet beérte volna a döntetlennel is, de mi mentünk tovább, előre futballoztunk, hiszen ez a hitvallásunk. Kellett a szerencse, összességében a döntetlen lehet igazságosabb lett volna, de heteken keresztül sokat tettünk ezért. Szervezett csapatot győztünk le, remélem ez a győzelem lendületet ad a folytatáshoz is.