Kemény ellenfelet fogadott a Dirner-Siland, a tabella alapján a táblázaton a második helyén tanyázó Deszk mellett szólt a papírforma. Voltak hiányzók hazai és vendég oldalon is, de a hazaiak nem hagyták zavartatni magukat, nagy akarással és nagy koncentrációval kezdtek, és mindjárt az első percben meg is szerezték a vezetést a vendégek ellen. Szögletrúgásból gurították le a labdát Lakatos-Lengyelnek, aki jó tíz méterről bombázott a hosszú alsó sarokba. Egészen a félidő közepéig tartotta a hazai gárda az előnyét, Lakatos-Lengyel akár duplázhatott volna is, a 10. perc azonban a vendégek egyenlítő gólját hozta. Ez is pontrúgásból született, Lenyel gurított le egy szabadrúgást Plichta elő, aki balról, tíz méterről a rövid sarokba bombázott, 1–1. Ezt követően Csupity, majd Bánóczki értékesített egy-egy kidolgozott helyzetet, 1–3 volt az állás a félidőben.