A KTE a válogatott szünet előtt Szegeden kapott ki 2–0-ra, így talán a pihenő nem is jött a legrosszabbkor a lila-fehéreknek. Szabó István csapata a fordulót a 4. helyről várja, míg a Siófokot 4–1-re legyőző Dorog 10. a tabellán. Kecskeméten egyelőre most is csak a soron következő bajnokival foglalkoznak egyelőre.