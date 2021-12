A 88. percben a hazai 16-os előtt alakult ki egy szabálytalanságot követően pankrációra emlékeztető tömegjelenet, amelynek az üggyel-bajjal és úgy-ahogy megtörtént lezárása után Beszedics Tamás és Sebestyén István is piros lapot kapott. Egyre paprikásabb volt a hangulat, tehát egyáltalán nem volt baj, hogy itt volt a vége. Ugyanakkor levonulás után, az öltözőnél még egyszer összetalálkozott a két csapat, ekkor újabb tömegjelenet alakult ki. Tettlegességre talán nem került sor, köszönhetően annak is, hogy a rendezők és az edzők is igyekeztek megfékezni játékosaikat, de egy hangerőt mérő berendezésnek a mutatója alighanem kiakadt volna.