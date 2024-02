Az együttest 2009-ben alapította Acélos Balázs, a Fürgerókalábak egykori gitárosa. Túl nagy dolgokat nem terveznek a születésnap megünneplésére, viszont már elég közel vannak egy új kislemez kiadásához, ami elég időszerű, hiszen hat éve jött ki az utolsó anyaguk.

– Azért novemberben lesz egy szülinapi bulink majd Pesten, meg addig egy csomó koncert itthon, illetve márciusban elmegyünk egy kilencnapos nyugat-európai turnéra is. Németországban, Hollandiában, Svájcban, Olaszországban lépünk fel, aztán hazafelé egy horvátországi koncert is be van tervezve – mondta lapunknak Acélos Balázs, az együttes vezetője. A zenekar tavaly nyáron Amerikában koncertezett, ahol öt koncertet játszottak a Las Vegas-i Hemlock zenekarral. Az elmúlt év végén kiadtak egy magyar nyelvű számot is 26:52 címmel.

A hétvégi koncerten előzenekarként 21 órától fellép az Átok együttes, akik hasonló stílusú zenét játszanak. A Don Gatto formáció 22 órától csap a húrok közzé. A fellépést a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló programja támogatja.