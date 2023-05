Szilágyi István, Dunaegyháza polgármestere köszöntőjében kiemelte, ami jó volt a múltjukban, azt nem szabad veszni hagyni.

− Fontos ez az esemény számunkra, mert az ilyen kicsiny településen ezek a rendezvények segítenek abban, hogy együtt lehessünk, hogy hagyományainkat megélhessük, segítenek, hogy közösségünk tovább fejlődhessen

– tette hozzá a polgármester.

Kezdésként a legkisebbek, a helyi Mákszem Óvoda gyerekei mutatták be műsorukat.

Fotó: Lencsés P. Anna

A helyi szlovák önkormányzat által kis szünet után újraélesztett nemzetiségi esten az óvodásoktól a nyugdíjasokig, minden korosztály képviselője a színpadra lépett. Kezdésként a legkisebbek, a helyi Mákszem Óvoda gyerekei mutatták be műsorukat. Majd Eszéki Borbála szlovák, Reichert Linett magyar nyelven mondott verset. A dunaegyházi Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület tagjai citera kísérettel énekeltek szlovák népdalokat. A helyi Slnečnice táncegyüttes táncosai több korcsoportban is a színpadra léptek. A vendégként meghívott miskei-drágszéli Rozmaring Hagyományőrző Egyesület és a Püspökhatvani Népi Együttes tagjai dalaikkal, táncaikkal, színpompás viseleteikkel is emelték az est színvonalát, látványos előadásaikkal hozzájárultak a dunaegyházi szlovák nemzetiségi est kiváló hangulatához.