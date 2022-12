Balla Csaba polgármester beszédében úgy fogalmazott, hogy karácsony nemcsak a kereszténységnek, Jézus születésének, hanem az összetartozásnak, a hitnek, a reménynek, az örömnek, és a szeretetnek az ünnepe is egyben.

– Nem elég a karácsonyi ünnephez csak a feldíszített fenyőfa, az ajándékok sokasága. Ha hiányzik a szeretet, ha nincs elég türelem, nem lesz teljes ez a csodás ünnep – hangzott el a polgármester beszédében. Majd visszaemlékezett gyerekkori karácsonyokra, amikor a december beköszöntével megváltozott minden.

Mint mondta, mindenki boldogan kezdte a visszaszámlálást, várva a karácsony közeledtét. Amikor eljött a várva várt ünnep, a gyerekek bontogatták az ajándékokat, örültek a játékoknak, a sok édességnek. Végül rámutatott a változásra, ami az évek alatt lezajlott. Az ünnepből szokás, a szokásból megszokás, az ajándékozás öröméből pedig lassan kötelesség lett.

– Megváltozott a világ. Felgyorsult, globalizálódik folyamatosan, bizonyos értékek elfakultak, különböző érdekek jutnak előtérbe, amelyek nem feltétlenül a jót szolgálják. A mindennapi élet gondjait, nagyon úgy tűnik, nem tudjuk megkerülni, maximum pár napra magunk mögött hagyni! Ezért is kell ilyen ünnepi alkalmakkor lassítani, egy pillanatra megállni – hangsúlyozta a polgármester.

Balla Csaba rámutatott arra, hogy a szeretet nem önzéssel, nem háborúkkal, csatákkal, nem szankciókkal fog az ajtónkon kopogtatni és a küszöböt átlépve bejönni otthonainkba.

Hanem azzal, hogy felismerjük és egyben el is fogadjuk azt a tényt, hogy igenis szükségünk van egymásra. – Minden rajtunk múlik! Mindent mi tehetünk jobbá, mi tudunk változtatni a rossz szokásokon jó irányba! Ha egymást erősítjük, kiegészítjük a másik hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás lelkének, életének – fogalmazott. Végül mindenkinek megköszönte a munkát, a segítséget, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy a Mindenki karácsonyát a nehéz idők ellenére is meg tudták tartani.

Ron Cristian soraival kívánt minden jelenlévőnek békés, boldog karácsonyi ünnepeket: „Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”