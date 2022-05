A Kalocsai hímzéstől a patchworkig című kiállítási anyag három alkotó hölgy munkáját mutatja be. Közös bennük a kézimunkázás iránti szeretet, a kreativitás és a kitartás. A stílusok azonban nem teljesen egyforma, bár vannak közös munkáik is.

Kalics Tamásné Krisztina már gyermekkora óta szeret kézimunkázni, a mindennapjai része. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok szép dolgot hímzett, köztük többet egyházi célra, például oltárterítőt vagy papi stólát.

A kiállításon látható is az egyik stóla, emellett hímzett párnák, riseliőzött terítők, pruszlik és ingvállak teszik teljessé a bemutatott repertoárját.

– Mindhárman jóban vagyunk, barátságunk több évre nyúlik vissza. Saját otthonunkban alkotunk, de alkalmanként találkozunk, megosszuk tapasztalatainkat – mondta Kalicsné Krisztina.

Ehhez kapcsolódón Bukorné Kordé Katalin azt is elárulta, hogyan ismerkedtek meg, melynek hatására ő maga is elkezdett hímezni. Akkoriban még ő és Bartusné Antal Éva is a Honvéd kórházban dolgozott.

– Éva és én 38 évig dolgoztunk együtt a kórházban, barátnők lettünk. Évekkel ezelőtt a fizikoterápián egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik beteg, Krisztina, még vár a kezelésekre, mindig előveszi a hímzését.

Engem annyira magával ragadott, hogy beszélgetni kezdtünk róla, és hatására el kezdtem én is hímezni.

Korábban is kézimunkáztam már, Évával együtt horgoltunk, kötöttünk, varrtunk már – mesélte Bukorné Kordé Katalin.