A szerző elmondta: egy pillanatnyi látleletet kívánt rögzíteni, amit öt–tíz év múlva ebben a formában már biztosan nem lehet megtalálni, hiszen addigra a szokások megváltoznak, átalakulnak, vagy eltűnnek. Erre már most is találni utalásokat, például egyre kevesebb fiatal vesz részt a virrasztásokon, a lakodalmak lényege pedig egymás túllicitálásában érhető tetten. Kalapos Zoli büszke arra, hogy a családja még őrzi az ősi tradíciókat. A Wojtyla Ház hallgatóságának azt is elárulta, miért rendezett be az otthonában oltárszobát, és kíváncsi kérdésekre válaszolva kártyavető tudományának néhány titkát is megosztotta.



A míves kiállítású Cigánylélek – melynek tipográfusa Borzák Márton háromszoros Red Dot díjas grafikusművész – „utóéletéhez” tartozik, hogy szakmai támogatója lett a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző- és Vidékfejlesztési Kar Kisebbségkutató Központja, valamint felvetődött annak lehetősége, hogy a könyv alapján dokumentumfilm készüljön a témáról. Az pedig egészen biztos: a Karol Wojtyla Barátság Központban nemcsak a Nemzetközi Roma Nap idején, hanem a jövőben ugyanúgy kiemelt figyelmet fordítanak a roma kultúra értékeire, hiszen a névadó, II. János Pál pápa is többször felhívta a figyelmet a romák tiszteletére.