– Hányadik volt a Rákóczi-kötet?

– A Rákóczi-szabadságharc és Kecskemét című könyvem a 20. jubileumi kötetem, mely szintén magánkiadásban jelent meg. Az anyagát a Katona József Megyei Könyvtár és saját könyvgyűjteményem anyagából állítottam össze. Mintegy 200 kép teszi szemléletesebbé. A könyvet színes csataképek, tábornagyok, fejedelmek arcképei, Rákóczit ábrázoló érmék, plakettek, papírpénzek, bélyegek, szobrok képei teszik teljessé. A kötetben szó esik származásáról, örökségéről, a hadsereget fegyelmező államférfi, illetve vezér szerepéről, a 18. század eleji Kecskemétről, az 1707-es rác támadásról, Rákóczi Aranygyapjas Rendjéről, családi életéről, hamvainak hazaszállításáról, kecskeméti kultuszáról.

– Ezek szerint Rákóczi gyakran megfordult Kecskeméten?

– Érdekes, de II. Rákóczi Ferenc sohasem járt a hírös városban. Ennek ellenére a város történelmében fontos szerepet kapott. Akkoriban mintegy 12–13 ezren lakták a várost. A részletek a könyvemből ismerhetők meg, mely mindenkinek izgalmas olvasmány lehet, aki szereti a magyar történelmet, legyen az diák vagy felnőtt.

– Teljesen felhagy az írással?

– Az írás mindig is az életem része volt, és marad is. Könyvet már nem tervezek írni, de tanulmányokat, tudósításokat igen. Nagyon jó érzés volt, hogy a közelmúltban, a könyvtárban megtartott könyvbemutatómra sokan eljöttek, dedikáltatták meglévő köteteiket. Unatkozni azonban nem fogok. A jövőben is betöltöm társadalmi megbízatásaimat, én vagyok a Honvéd Hagyományőrző Egyesület területi szervezetének elnöke és az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskemét parancsnoka.