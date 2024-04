Az osztályvezető elmondta, hogy a korszerűsítés során megduplázták a kazán kapacitását, hőtárolókat alakítottak ki, így hatékonyabban üzemeltetik a fűtésrendszert. Hajagos Csaba kiemelte, hogy a megújult rendszer a látogatók komfortérzetét is növeli. Arról is beszélt, hogy a műtárgyakat is megfelelő környezetben kell tartani, és az új fűtéssel megfelel a Gyűjtemény ennek a szabványnak.

Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője

Hozzátette: azzal, hogy a Katona József Múzeumhoz került a gyűjtemény, számos egyéb fejlesztést végeztek a 230 éves épületen.

Hajagos Csaba elmondta, hogy az Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény tetőszerkezetében olyan beázások voltak, melyek már az új állandó gyűjtemény létét is veszélyeztették, valamint statikai problémákat is jelentett. Egy sikertelen pályázat után önerőből renoválták a tetőzetet az örökségvédelemmel együttműködve. A falat átfestették, a tető héjazatot kicserélték, és több részleges, illetve teljes beavatkozás is történt a tetőszerkezetben.

Az osztályvezető a Népi Iparművészeti Gyűjtemény tavaszi programjairól is beszélt. Össznépi locsolkodást tartottak húsvét hétfőn Halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól címmel tartott interaktív családi kincskeresést a múzeum udvarán, ahol hagyományos húsvéti locsolkodást láthattak az érdeklődők a Kecskemét Táncegyüttes közreműködésével. Ezt követően népzenei koncert és táncház volt a Csipkefa zenekarral.

Április 5-én pénteken Az aranygyapjas juh című foglalkozásra várják a családokat, ahol Nagy Mari és Vidák István népművészet mesterei műhelymunkával és filmvetítéssel egybekötött szakmai napot tartanak a Gyűjteményben, ami a gyapjúfeldolgozás mesterségét mutatja be.

Április 20-án A vásárra kéne menni címmel rendeznek kirakodóvásárt és ruha csereberét, a környék múltjához szorosan kapcsolódó tematikában. A programot a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület és a Zöld Misszió Csomagolásmentes Bolt közreműködésével tartják meg. Fókuszban a természetes, fenntartható, kézműves öltözködés, lakáskultúra és élelmiszer témája áll majd, mindez a tavaszi újjáéledés szellemében.

