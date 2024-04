Az április közepén szokatlanul meleg idő, a szombat délben mért 26 fok kifejezetten kedvezett a hajósi szabadtéri programoknak. A kitűnő borok, ételek mellett különösen az élőzene, kézműves vásár, panoráma-taxi, madárgyűrűzés, kézműves foglalkozások, lovaglás és persze határtalan jókedv várta a felnőtt vendégeket és a kisgyermekes családokat.

Az Umenhoffer Pincében, Umenhoffer Péter és felesége, Umenhoffer Márta

Fotó: Zsiga Ferenc

Már a péntek esti erős forgalom sejttette, hogy másnap százak népesítik be a pincefalut, ahol szombat déltől már fesztiváli, igaz, a május utolsó hétvégéjén megrendezendő Orbán-napi borünnepet tekintve mini fesztiváli hangulat uralkodott.Különösen szombat déltől vasárnap késő délutánig látogatók százai éltek a lehetőséggel, hogy a nyitott pincék teraszaira kiülve kóstolgassák, kortyolgassák a kitűnőbbnél kitűnőbb hajósi nedűket.

Tapasztalatunk szerint a családok, baráti társaságok nem csak a közeli településekről érkeztek. Ahogy azt a nagyobb borházakban, jelesül a Kovács Borházban, az Umenhoffer Pincénél tapasztaltuk, távolabbi vidékekről is sok vendég ellátogatott Hajós-Pincefaluba.

Az Umenhoffer Pincében reggelizési, vacsorázási lehetőség is volt, a pincészet teraszán és belső helyiségeiben mindhárom napon nagyon sokan vigadtak. Még a pincefalu távolabbi szegleteiből is hol tárogató, hol harmonika és ének hangját hozta a szél, ami azt jelezte, hogy a családi pincék tulajdonosai számára is fontos volt ez a nap.

– Minden évben szívesen jövünk a Hajós-Pincefaluba, ami nem csak látványában és hangulatában, hanem az árakat tekintve is vonzó, hiszen a 7 ezer forintos bortúra jegy, 15 darab kóstoló tikettet tartalmaz. Mindehhez a pincefalu logójával ellátott kóstolópohár, térkép jár, egy tikett pedig 1,5 dl bor kóstolását biztosítja. Úgy gondolom, ez országosan is nagyon vendégbarát ár különösen úgy, hogy jók, egyre jobbak a hajósi borok, minden elismerésem a hajósiaknak! – mondta el az egyik fővárosból érkezett nyolcfős társaság férfi tagja.