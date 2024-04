A szervezők kiemelték, hogy a csaknem harminc éve már hagyománnyá vált gála célja ugyanaz, mint a kezdetekor. – Azt szeretnénk elérni, hogy olyan fiatalok, gyerekek kerüljenek a színpadra, akik a későbbiekben akár színészek is lesznek – hangsúlyozta Horváth Attiláné.

Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke és Sirkó László színművész

Fotó: Rádió 1 Gong

Ugyanakkor hozzátette, hogy a Gyermekek a gyermekekért gála ettől sokkal többről is szól, ugyanis az est alatt befolyt bevételt jótékony célra ajánlják fel. – Nagyon jó dolog kapni, de még jobb adni és az adás örömét szeretnénk elültetni a mai fiatalokban – folytatta.

A gálaesten már az egészen kicsik is megcsillogtathatják tehetségüket, hiszen már 6 éves kisdiákok is színpadra lépnek. Az elnök bízik abban, hogy 15-én megtelnek a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház sorai és állva tapsolják majd a fellépő diákokat.

– Rengeteg tehetséges gyerek van Kecskeméten – emelte ki Sirkó László színművész. Hozzátette, hogy az ország számos más településén is minden bizonnyal rengeteg tehetséges gyermek születik, ugyanakkor Kecskeméten kiemelt figyelmet fordítanak a felkarolásukra, támogatásukra. A színművész külön megköszönte a pedagógusok támogató segítségét is, hiszen a fiatalok képzése rajtuk is múlik.

– A Gyermekek a gyermekekért a kicsiket, de a nagyokat is arra tanítja, hogy adni csodálatos dolog, és aki teheti, tegye meg– mondta Sirkó László.

A gálára sokszínű előadásokkal készülnek, így a színdarabokon túl többek között kóruskoncertet és néptánc-előadást is nézhet, hallgathat a közönség. A XXIX. Gyermekek a gyermekért gáláról további részleteket árulnak el a szervezők a Rádió 1 Gong szerdai Téma című műsorában:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.