A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1989-ben alakult meg dr. Csanád Béla teológiaprofesszor kezdeményezésére, 1994-ben pedig Kecskeméten is megalakult a helyi közösség. A szövetség helyi csoportját csaknem három évtizedig dr. Tercsi Mátyás vezette, aki a születésnapi ünnepségen is tiszteletét tette. Az egykori elnök helyét lemondása után dr. Berényi Tivadar orvos vette át, aki felesége segítségével azóta is lelkesen vezeti a kecskeméti csoportot.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a kecskeméti KÉSZ

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A harmincadik évfordulót ünneplő esten köszöntőbeszédet mondott Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, aki a város nevében elismerő oklevet, valamint Bozsó János egyik festményének reprodukcióját adta át a KÉSZ kecskeméti vezetőjének.

– Egy olyan közösség ünnepel ma, akik a másikban meglátják a testvért. Munkájukból jó cselekedet, szövetségük vállalásaiból gyümölcs terem

– fogalmazott Szemereyné Pataki Klaudia

A polgármester hozzátette, hogy a város különösen szívügyének tekinti a KÉSZ munkásságát, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az önkormányzat részéről négyen is aktív tagjai a szövetségnek, akik az ünnepségen is jelen voltak: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné alpolgármester, Lévai Jánosné tanácsnok és prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester.

Dr. Finta József érseki helynök, a Nagytemplom plébánosa is köszöntötte az ünneplő közösséget.

– Értelmiséginek lenni annyit jelent, hogy értsük azokat a történéseket, amelyek az egyre bonyolódó világunknak a történései mögött vannak. S ha értjük, vagy legalábbis akarjuk érteni, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy élen járjunk, mint a jó pásztor, és lehessen minket követni – hangsúlyozta a plébános a szövetség feladatát.

Dr. Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ országos társelnöke is együtt ünnepelt a kecskeméti csoport tagjaival és büszkén ismerte el az eddigi sikereket és példamutató munkát. Bízik abban, hogy a kecskeméti KÉSZ a jövőben is, a következő harminc évben is folytatja lelkiismeretes feladatát.

Az eseményen sor került egy kis nosztalgiázásra is, ugyanis az elmúlt három évtized legemlékezetesebb, legmeghatározóbb pillanatait, kirándulásait, zarándoklatait, emlékképeit is levetítették egy összegző kisfilmben.

A KÉSZ egykori kecskeméti elnöke, dr. Tercsi Mátyás is köszöntötte az egybegyűlteket, egyúttal pedig meleg szívvel emlékezett az 1994-es 42 alapítótagra is, közülük 14-en vehettek részt a szerdai ünnepségen. Az est további része közös imádság után baráti, családias hangulatban telt, közös vacsorával és beszélgetéssel.