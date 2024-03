A polgármester a Hunyadivárosi Közösségi Házban tartott rendezvényen hangsúlyozta, hogy úgy véli, az itt élők egy igazi kompakt és kellemes környezetben élnek. Mint mondta, az elmúlt években a városnak ezen a részén nagyon sok fejlesztés zajlott. Ezek közül kiemelte például a közlekedés- vagy a közösségépítés terén elért eredményeket. Hozzátette, hogy a Hunyadivárosban fontos iskola- és bölcsőde-felújítások is zajlottak az elmúlt időszakban. Ezek eredményeit próbáltuk ma összegezni – tette hozzá.

A Hunyadi Pódium vendége ezúttal Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere volt.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Hangsúlyozta: kicsit kitekintettünk a jövőbe is, hogy milyen harmonikus intézkedésekre van még szükség, mire kell még odafigyelnünk a következő időszakban.

A városvezető elmondta, hogy Pászti Andrással, Hunyadiváros képviselőjével már évtizedek óta együtt dolgoznak a városrészért.

– A következő időszakban is számítunk András tapasztalatára, lelkesedésére, innovatív képességére, arra a bölcs tudásra, amit gyógypedagógusként is tesz ebben a térségben – tette hozzá a polgármester. Mint mondta, a képviselő az itt élőkkel szimbiózisban fejleszti ezt a városrészt, ezért bízik abban, hogy a következő évtizedekre is megkapja az itt élők támogatását.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Pászti András a rendezvényen a városrészt érintő jó hírekről is beszámolt. A képviselő bejelentette, hogy az adományoknak köszönhetően összegyűlt a kellő összeg a Teleki Pál térre tervezett pingpongasztal felállítására. Mint mondta, a Baross utcai faültetésre is sikerült forrást szerezni. Így a közeljövőben a közel nyolcvan kipusztult fa helyére új csemeték kerülhetnek.

A képviselő örömmel tudatta, hogy a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület 21 főről 152 főre bővült. Hozzátette, hogy a testülettel közösen a városrészben megvalósítandó tervek megfogalmazásán dolgoznak. A kész tervet eljuttatják a városvezetésnek – tette hozzá.

Végül a képviselő elmondta, hogy a rendőrség megtalálta a Hunyadi-szobor mellől – körülbelül egy hónappal ezelőtt – eltulajdonított szekérkereket. Hozzátette: örömükre a jövő héten visszakerül a helyére a szoborhoz tartozó elem.