Zsigó Róbert, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: az elmúlt két esztendő bebizonyította, hogy a Honvédelmi Sportközpont a város egyik fontos intézménye. Mint azt kiemelte: a tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egyaránt képes a honvédelmi nevelést, a sportrendezvényeket, valamint családi rendezvényeket is kiszolgálni. Felidézte, hogy közel két esztendeje, 2022. március 24-én az országban másodikként adhatták át Baján az elkészült Honvédelmi Sportközpontot, és már akkor kezdeményezte, hogy azt Mészáros Lázárról nevezzék el.

– Baja történelmében különös hangsúly van a honvédelem ügyén. Leginkább talán azért, mert az első felelős magyar kormány hadügyminisztere „Baja egyik nagy szülöttje volt"” aki 1849. május-júniusban a katonai nevelés főfelügyelőjeként is tevékenykedett – mondta Zsigó Róbert, aki kiemelte: az emléktáblaavatással dicső elődje előtt is tiszteleghet, hiszen Mészáros Lázár Baja város országgyűlési képviselője is volt.

Fotó: Pozsgai Ákos

Mészáros Lázár volt a Magyar Honvédség megteremtője

Kámánné Bari Bernadett bajai önkormányzati képviselő felidézte, hogy a nemesi származású Mészáros Lázárt 1844-ben Széchenyi István, Eötvös József és mások előterjesztésére a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Székfoglalóját arról tartotta, miként szolgálhatja a hadsereg a modern polgári államot. A huszár főhadnagy, későbbi ezredes abban bízott, hogy a civilizáció lassan kiküszöböli a háborúskodásokat, ami azonban nem jelenti a hadseregek megszűnését. Kossuth Lajos javaslatára Batthyány Lajos 1848. március 22-én felkérte, vállalja el az első felelős magyar kormányban a hadügyminiszteri posztot – mondta.

– Mészáros Lázár elévülhetetlen érdemeket szerzett a Magyar Honvédség megszervezésében, joggal nevezik a Magyar Honvédség megteremtőjének. Hadügyminiszterként ő készítette el az ország védelmére szükséges katonai erő kiállításáról szóló törvényjavaslatot. A temesvári csata után emigrációba kényszerült, majd 1858 októberében Angliában érte a halál. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy nem kíván hazájába visszatérni mindaddig, amíg az ország területén idegen hatalom katonái tartózkodnak. Hamvait 1991. március 15-én helyezték végső nyugalomra a bajai Szent Rókus kápolnában – közölte Kámánné Bari Bernadett, aki hozzátette: a katonai nevelés főfelügyelőjeként Mészáros Lázár egyik legfőbb célja volt, hogy a fiatalok személyiségének részévé válhasson a tevékeny hazaszeretet. Éppen ezért nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy a Honvédelmi Sportközpont falán tábla őrizze a város szülöttének emlékét.