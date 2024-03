Kovács Tamás polgármester szerint nemcsak Mélykút, hanem a térség is gazdagodik az új komplexummal.

– A környék kulturális- és sportrendezvényeinek terévé szeretnék tenni a létesítményt

– erről a baon.hu-nak nyilatkozott a városvezető, amikor, Somogyi Szilárd, Nádasdy Kálmán-díjas színésszel, színházi rendezővel, az intézmény új vezetőjével körbejárták a megépült új épületegyüttest. Várhatóan még idén tavasszal egy több napos rendezvénysorozat keretében átadják a létesítményt.

– Lesz két kiállításmegnyitó Szöllősi Gábor képeiből, a helyi civil szervezetek is bemutatkoznak majd. Bemutatjuk az épület különböző rendezvénytereinek funkcióit, a színháztermet, a báltermet és a mozitermet. A sportcsarnokban egy művészválogatott, valamint a mélykúti öregfiúk futballcsapata is megmérkőzik egymással, a moziteremben lesz filmvetítés, valamint egy színházi előadás is, a Pesti Broadway Stúdió növendékeinek a vizsgaelőadását tekintheti meg a közönség. Élő zenekaros operettgálára várjuk minden érdeklődőt – mondta el hírportálunknak Somogyi Szilárd, a Mélykúti Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ intézményvezetője.