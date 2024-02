A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának már a múlt héten sikerült lencsevégre kapnia az első virágzó példányt a Madarasi Marhajárás természetvédelmi területen, illetve február 6-án Kiskundorozsma környékén is fotóztak egy pompázó egyedet – olvasható a knp.hu oldalon.

Mint írták: ez az apró, törékeny hagymagumós növény száraz homokterületek sztyepprétjein vagy az azokra telepített erdőkben, erdőszegélyeken fordul elő.

„A nősziromfélék családjába tartozó tarka sáfrány (Crocus reticulatus) leginkább február végén-március elején nyílik, de az enyhe időjárásnak köszönhetően már február elején láthatunk virágzó állományokat. Virágzáskor magassága alig 4-8 (maximum 10-12) cm; keskeny, fehér középerű, sötétzöld levelei sem növik túl a virágot. A lepellevelek alapszíne a fehértől a világoslilán át a sötétliláig változhat (a Kiskunságban a fehér, míg pl. a Nyírségben a lilás alapszínű változat gyakoribb valamivel), a külső lepelleveleken pedig 3-3 sötétlila színű csík húzódik – innen származik az elnevezése is. Virága néhány nap alatt elnyílik, így tömeges virágzását is csak egy-két hétig csodálhatjuk. A növény igazán szép látványt napos időben nyújt, egyéként szirmait összecsukva tartja. A tarka sáfrány mediterrán faj, hazánktól északabbra nem is fordul elő. Igazgatóságunk működési területén szép állományai találhatók többek között a Madarasi Marhajárás Természetvédelmi Területen, Kelebia és Ásotthalom környékén, a Nyárlőrinci-erdőben vagy Császártöltés mellett, a Kiscsalai-löszpart lankáin.”

A tarka sáfrány védett faj, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.