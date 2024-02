A soltszentimrei Balog Martin ma már az ország egyik közismert szakácsainak egyike. A 29 éves fiatalember évek óta résztvevője a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsversenynek, ahonnan tavaly az első díjat is elhozta. A TV2 Séfek Séfe vetélkedőjén a hetedik helyen végzett, a minap pedig a németországi 26. IKA szakácsok olimpiáján adott számot szakmai felkészültségéről.

Balog Martin gyermekkori barátja hatására választotta hivatásának a szakács mesterséget. Az indulás nem ment zökkenőmentesen, hozzáállását látva szakoktatója nem jósolt nagy jövőt számára. A mesterséget Somogyi György, a Kígyósi Csárda konyhafőnöke, illetve Varga Károly világ- és olimpiai bajnok mesterszakács szerették meg vele.

– Soltszentimrén nőttem fel, az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaimat Kecskeméten folytattam a Széchenyi István Vendéglátóipari Szakiskolában. Tanulói éveimet a Kígyósi Csárdában töltöttem, majd itt lettem szakács. Egyre több örömöt leltem a főzésben, amit megpróbáltam a legmagasabb színvonalon űzni. Megmásztam a ranglétrát, lettem konyhafőnök-helyettes.

Augusztusban lesz hetedik éve, hogy konyhafőnöki pozíciót töltök be az étteremben

– idézte fel pályafutásának kezdetét Balog Martin.

Az ambiciózus fiatalember nem elégedett meg ennyivel, hanem több versenyen is kipróbálta magát. Három éve első ízben nevezett be a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsversenybe, ahol Bódis Bence kollégájával a harmadik helyen végeztek. Egy évvel később Pető Mátyással az oldalán ezüst minősítéssel tért haza a gasztronómiai vetélkedőről. Tavaly a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Pottondi Nándort választotta társául. A Kiskunsági préselt malacarc elnevezésű ételüket arany minősítéssel jutalmazta a neves szakemberekből álló zsűri.

– Szeretem az újabb és újabb kihívásokat, mert ezek visznek előre. Az egy helyben toporgás nem vezet sehová. Tenni, menni, csinálni kell, kipróbálni magam, ahol tudom. Ennek szellemében jelentkeztem a TV2 Séfek séfe műsorába. Az, hogy hetedikként kiestem a versenyből, elszomorított, de ez nem feltétlen tükrözi a szakmai hozzáértésemet. Rengeteg dolgot tanultam, amit a későbbiekben hasznosítani tudok – fogalmazott Balog Martin, aki nemcsak versenyeken adott tanúbizonyságot segítőkészségéről, sokszor név nélkül állt és áll a nemes ügyek mellé.

– Számomra nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy honnan is indultunk, mert ez formál minden embert már fiatal korában is.

Ezért is támogatjuk szülőfalumat, Soltszentimrét, tartunk interaktív bemutatókat más községekben is menyasszonyommal, Kittivel. Számos alkalommal segítettem már egykori iskolámat, vettem át tavaly a közel két évtizedes múltra visszatekintő Viczián Eszter-emlékdíj gondozását, emellett kiveszem a részem a tehetséges diákok felkarolásában is – fogalmazott a fiatalember.

Martintól a jótékonykodás sem idegen. Kollégáival egy több mint 22 négyzetméteres hidegtállal nem hivatalos világrekordot is felállítottak, a becsületkasszába befolyó pénzzel Szűcs Péter soltszentimrei mozgássérült új kerekesszékének beszerzéséhez járultak hozzá.

– Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Varga Károly séf úr beválasztott a 8 Régió Magyar Gasztronómiai Egyesületbe, illetve, hogy tagja lehettem a csapatnak, akik hazánkat képviselték február 2. és 7. között Németországban a 26. IKA szakácsok olimpiáján. Hatalmas bizonyítási vágy van bennem. A jövőben szeretném magam továbbfejleszteni és minél több versenyen részt venni, hogy amit megtanulok, azt tovább tudjam adni a következő generációnak. Ezzel egy picit is hozzá tudjak járulni ahhoz, hogy ne híguljon tovább a szakma. Mottóm: Tenni, menni, csinálni kell! A legnagyobb szakmai tekintély számomra Varga Károly olimpiai és világbajnok mesterszakács, az ő példáját igyekszem követni – hangsúlyozta Balog Martin.

Az idei év is tele van kihívással

Balog Martin a németországi szakácsolimpián, a Culinary Art kategóriában ötfogásos menüjét bronzéremmel, a Culinary Artistic kategóriában sajtfaragását oklevéllel díjazta a nemzetközi zsűri. Február végén újabb kihívás elé néz a soltszentimrei fiatalember, aki ismét indul a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyen. A rangos szakmai megmérettetésre második alkalommal nevezett Balog Martin kollégájával, Pottondi Nándorral.

– Hatalmas az elvárás, aminek meg szeretnénk felelni. Arra törekszünk, hogy megvédjük tavalyi címünket, vagy legalább dobogós helyen végezzünk – fogalmazott a szakács.