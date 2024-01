A létszám számottevő, mivel a város lakosságának mintegy tízszereséről van szó. A Vadkerti-tó látogatottságáról Temerini Ferenc polgármester beszélt egy decemberi lakossági fórumon. Tavalyelőtt 81 ezer, míg 2021-ben 91 ezres volt a pihenők száma. Ugyanakkor például 10 éve, csak 64 ezres volt ez a szám.

Mi az oka a csökkenésnek? Tavaly több olyan hétvége volt, amikor hidegfront érkezett az országba. Ez kihatott a turistákra is, a strandot ugyanis leginkább kisgyermekes családok látogatják, mintegy 50 kilométeres sugarú körből. A családok pedig nem indultak el például Kiskunhalasról vagy akár Kecskemétről fürödni, ha hűvösebb volt az idő. A kemping lakóit, azonban ez nem zavarta. Ők ugyanis könnyebben alkalmazkodtak az időjárási frontokhoz, közel 10 százalékkal több éjszakát töltöttek a megújított létesítményben, mint a korábbi évben. Az üdülőházban és a Fekete Villában is némi csökkenést regisztrált a látogatók körében a város cége.

A turista forgalmat az időjárás kedvezőtlen alakulása mellett az is befolyásolta, hogy az évszázad legmagasabb inflációja megcsapolta a családok pénztárcáját. Ez kihatott olyan üdülőhelyekre is, mint a Vadkerti-tó partja. Holott itt az árak alacsonyabbak, mint például a Balaton mentén. A klasszikus lángos, palacsinta vagy a sör ára 40-50 százalékkal is alacsonyabb volt az elmúlt időszakban, mint a magyar tenger partján. A Vadkerti-tó környékének a fejlesztések nem álltak le, ugyanakkor a gazdasági válság miatt a projekteket felfüggesztették. A terület jövője egy nagyobb beruházás, a Homokhátság vízutánpótlásának a sikerétől függ. Erre a hatalmas munkára sok milliárdot költ a jövőben a kormány. Ez utóbbi témáról Font Sándor országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót néhány hete Soltvadkerten, melyről mi is beszámoltunk.