Vagy érdektelenek Soltvadkert lakói, vagy minden tökéletes a településen, vagy csak a rossz idő volt annak az oka, hogy alig voltak néhányan a települési közmeghallgatáson a napokban. De ez nem lett volna probléma, mivel a helyi televízió közvetítette az eseményt. Az viszont már probléma, hogy egyetlen polgár sem tett fel kérdéseket, sem telefonon, sem e-mailben, sem pedig a rendezvény helyszínén.

Előbb Font Sándor országgyűlési képviselő adott tájékoztatást a fórumon. Felvázolta az országos történéseket, illetve a helyi fejlesztési lehetőségekről is szólt. Mint mondta, egy éve mindenki azzal volt elfoglalva, hogyan is spóroljon az energiával, ugyanis a nemzetközi események miatt az égbe szöktek az energiaárak. Sok ország részéről rossz válaszok érkeztek az ukrán–orosz háború kapcsán. Részben ennek is köszönhető az a gazdasági válság, amely a kontinens országain áremelkedés formájában végigsöpört. Nálunk is megugrott az infláció, de az év eleji több mint 20 százalékos pénzromlás szintje októberre a 10-es érték alá esett. A politikus kifejezte reményét, hogy ez az év elejére akár 6 százalékra csökkenhet. Megjegyezte, hogy az idei nominális béremelkedés mértéke idehaza akár a 15 százalékos szintet is elérheti.

Szólt a soltvadkertiek szeme fényéről, a Vadkerti-tó helyzetéről is. Mint mondta, a vízutánpótlás kérdése olyan megoldandó feladat, amelynek tervei egy nagyobb projekt keretében képzelhetők csak el. Arra hívta fel a figyelmet, hogy elkészült a Homokhátság északi részének a vízutánpótlási terve. A megvalósítás attól függ, hogy érkezik-e a közeljövőben uniós pénz. A déli rész tervezése, amelyhez Soltvadkert és a környék is tartozik, a Dunából kapná a vizet. Fajsz mellett másodpercenként 18 ezer liter vizet emelnének ki a folyamból, és azt megfelelő módon Kunfehértóig szállítanák el. Ez a víz látná el és töltené fel a környékbeli térség talaját.

De megemlített egy érdekes, második vízkivételi verziót is. A paksi atomerőmű 30 ezer liternyi, 30–32 fokos vizet adna át a Kiskunság problémájának az enyhítésére másodpercenként. Ennek a két tervnek az összefésülése folyik jelenleg. Erre is van uniós pénz, mivel az egykori vizes élőhelyek visszaállítására külön kerettel rendelkezik a hatalmas közösség vezetése.

A városházán rendezték meg a közmeghallgatást Soltvadkerten

Fotó: Barta Zsolt

A képviselő után Temerini Ferenc polgármester vette át a szót. Szólt arról, hogy a helyi gazdaság erős, a cégek ugyanis október végéig 493 millió forint iparűzési adót fizettek be a város kasszájába. Mint ismert, 2019 volt az utolsó olyan év, amikor konjunktúra volt a világban, sem a pandémia, sem pedig a háború nem zavarta a nemzetközi békés gazdasági fejlődést. Akkor ez az összeg egész évre vonatkozóan 350 millió forint volt. Hangsúlyozta: ez az összeg stratégiai fontosságú, mert a pályázati önrészek ebből a pénzből kerülnek ki. Megemlítette, hogy jelenleg 7161 lakost tartanak nyilván a városban. A csökkenés folyamatos, akárcsak az országban. Az idén eddig 30 pár kötött házasságot, 64 gyerek született, 81-en haláloztak el.

Szó esett arról is, hogy a Vadkerti-tó strandján az idén 76 214 vendéget jegyeztek. Ez kevesebb, mint amennyi megfordult a korábbi években. Temerini Ferenc felvázolta a jövő évi fejlesztési terveket is, melyek között szerepel a közvilágítás fejlesztése, a sportcsarnok felújítása, a kemping és a piactér fejlesztése is.

A rendezvényen nem volt olyan polgár, aki kérdezett volna. Egyedül Medgyes Attila önkormányzati képviselő jelezte, hogy az elmúlt öt év alatt legalább egymillió köbméter vizet vesztett a Vadkerti-tó. Ha a következő öt évben nem történik semmi, akkor leapad a víz, a strandnál működő vállalkozások pedig tönkre mennek. A korábbi félmilliárdos beruházás a tó partján nem hozott több látogatót, azaz nem érte meg a befektetés. Temerini Ferenc válaszolt a képviselőnek, aki hangsúlyozta: a befektetés a XXI. század minőségét hozta el a tó partjára, az emberek ezt igénylik. Arra pedig nincs példa, hogy egy önkormányzat a rétegvízből pótolná a felszíni vizet, erre csak Soltvadkertnek van engedélye. Font Sándor is válaszolt a képviselőnek: bár több eső esett, mint korábban, ez nem pótolta a korábbi aszályos éveket. Júniusban rossz idő volt, kevés látogatóval a tó partján, de a strand kedveltségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 40–50 kilométerről is érkeznek oda pihenni vágyók. Megjegyezte: ha Medgyes Attila tud jobb megoldást a víz visszapótlására, mint a kormány szakértői, azt mutassa be, ő pedig a szakemberek elé tárja.