Nem veregethetjük a saját vállunkat. Nagyon sok teendőnk van még − válaszolta a megkeresésünkre Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere. Egy fontos korszak azonban most ősszel lezárult. A korábbi városvezető Lehoczki Ferenc indította el a soltvadkerti Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektjeinek Soltvadkertre vonatkozó részét. A legtöbb beruházást ő vezényelte le, miután azonban nyugdíjba vonult, utódja Temerini Ferenc fejezte be a folyamatban lévő pályázatokat.

Egy tízéves ciklus végére ért a város. Bár a vármegyei önkormányzat által irányított TOP-os programok befejeződtek, maga a fejlesztési terv egy újabb formában folytatódik. Az új TOP Plusz programba is bekapcsolódik a város, amely keretében két nagyobb fejlesztésre koncentrálnak.

Az egyik a Vadkerti-tó további turisztikai fejlesztése. Az elmúlt évek során már három nagy projektet befejeztek, most következik a negyedik és az ötödik ütem. A polgármester elmondása szerint a tóparti büfésor vegyes képet mutat, emiatt ez elé egy egységes kiszolgáló helyiséget kívánnak kiépíteni. Emellett egy vízi sétányt is felépítenek a nádas felett a tervek szerint. A kempingtől indulna és a horgásztanyánál folytatódna a tó túlsó felének irányába.

Folytatnák a már megkezdett szálláshely bővítést a kempingben. Ezt viszont nem a megyei TOP-os keretből kívánják megvalósítani, mert arra nincs lehetőség, hanem állami forrást kívánnak felhasználni. Temerini Ferenc elmondta, szeretnék azt is megoldani, hogy kerékpárral körbe lehessen járni, illetve körbe lehessen futni a tavat. A tóra kivezető út felújítását is megoldják. A jelenlegi építkezés kissé tönkre tette a burkolatot, ezt is megjavítják.

Nagy gond a tó vízutánpótlásának a biztosítása. Ez egy olyan kiskunsági nagy projekt része, amely egy országos program keretében képzelhető el. A polgármester hangsúlyozta: ez egy ezer milliárdos homokhátsági vízutánpótlási terv részeként valósul meg. Addig pedig bízni kell a csapadékot hozó időjárásban.

Majd kitért a TAO-támogatások felhasználásának a lehetőségére is. Ebből a pénzből, amelyet a helyi adózók fizetnek be a sportcsarnok tetőszerkezetének a javítására és a padló kicserélésére fognak költeni. A pénteki Márton-napi rendezvény után indul majd a munka, november 14-én. A második nagyobb projekt a városközpontot érinti. Az önkormányzat itt vett egy ingatlant az egységes szociális intézmény mellett, amelyet három önkormányzati telek vesz körül. Összenyitnák a város ezen a területen található ingatlanait, ahol egy nagyobb épületet építenének fel. Az új épületben több gyűjtemény találna magának helyet, így a magántulajdonban lévő motormúzeum, egy könyvgyűjtemény és a helytörténeti gyűjtemény. A jelenlegi múzeumi pinceterületet raktárként használnák, innét elkerülne a motorgyűjtemény. A többi helyiségben a helyi roma és a német önkormányzat kapna helyet.

Temerini Ferenc arról is beszélt, hogy létezik egy olyan nagyszabású terv, amely keretében az elkerülő út északi részén egy új, 50 hektáros ipari területet alakítanának ki. Ezt egy 500 oldalas anyagban összegezték a tervezők. A kormány elé kerül az anyag. Első ütemben a terület kisajátításra és a tervezésre kapna támogatást a város a kormánytól. Ha ez megvan, akkor a második ütemben a közművesítés történne meg – mondta végül Temerini Ferenc polgármester.