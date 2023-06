„A vízminta értékelése megfelelő. A fürdővíz éves minősítése: kifogásolt. A mintavétel dátuma 2023.05.23”. Ez olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ Fürdővízminőségi Térképének Vadkerti Tófürdő rubrikájában. Most akkor lehet-e fürödni vagy sem a tóban? A kérdést Temerini Ferencnek, Soltvadkert polgármesterének tettük fel.

A víz jó, nyugodtan lehet benne lubickolni, mondta az elöljáró, aki a napokban a május 23-i vízmintavétel dokumentumát juttatta el hozzánk. (Ezt a Synlab Budapest Diagnosztikai Központ Környezetanalitikai Laboratórium Víz- és Élelmiszervizsgáló Laboratóriuma jegyzi.) Ez alapján a víz jó minőségű. Az Escherichia coli szám 100 mililiterben kevesebb mint 15, az Enterococcus szám 100 mililiterben 30-as számot mutatott. Hogy mit is jelentenek az értékek?

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának egy tavalyi leveléből, melyet a soltvadkerti polgármesternek címeztek kiderül: ha az Escherichia coli szám 100 mililiter vízben nem haladja meg az 1500/100 mililiter értéket, és az Enterococcus szám az 500/ 100 mililitert, akkor a víz fürdőzésre alkalmas. A legutóbb mért értékek alapján tehát a víz fürdőzésre alkalmas, a minősége megfelelő.

A keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetedikes diákjai kirándultak a Vadkerti-tó partjára

Fotó: Barta Zsolt

Keceli dákok a Vadkerti-tónál

Fotó: Barta Zsolt

A jelentésből az is kiderül, hogy a helyszíni szemle alapján, az átlátszóság és a víz színét tekintve nincs szokatlan változás, nincs észlelhető szennyezés, a fürdővízhez tartozó partszakasz tiszta. Mi is akkor annak az oka, hogy negatív megítélést kapott a Vadkerti-tó vize? Sőt, tavaly is negatív megítélés miatt kellett a vadkertieknek a megtépázott presztízst helyreállítaniuk. A magyarázat a következő: a minősítés az uniós követelményeknek megfelelően négy év teljes adatsora alapján készül. A kijelölt természetes fürdőhelyeket az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok legalább évi négy alkalommal ellenőrzik, egyszer a fürdési idény előtt, majd a szezon során havonta legalább egyszer. A vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés, például kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi, egyéb hulladék vagy intenzív hínárosodás. A sekélyebb, könnyen felmelegedő állóvizekben a vízvirágzásnak nevezett cianobaktérium burjánzás jeleit − a víz elszíneződését, habzását − is követik.

A természetes fürdővíz minősítése a baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony. Viszont a kifogásoltak esetében ez túl gyakori a biztonságos fürdőzéshez, de ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége. Ez a kockázat alapú értékelés az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követi. A Vadkerti-tó esetében volt a korábbi években olyan értékelés, amely lehúzza a 16 mérés átlagát. A lényeg az, hogy a Vadkerti-tó most, jó minőségű vízzel várja a fürdőzni vágyókat.