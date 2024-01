Pászti András többek között arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy idén az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület segítségével kaphatnak finanszírozást a városrész közösségei, így a kutyások is. A képviselő bejelentette, hogy 2024-ben továbbra is használhatják a futtató területét a kutyatulajdonosok. Ugyanis kiderült, hogy a szóban forgó terület és a Hunyadivárosi Közösségi Kert területe is magántulajdonban van. Ezeket a területeket a fenntartó egyesület jutányos áron veheti bérbe a tulajdonostól, cserébe azonban gondoznia kell azokat.

A kutyafuttató karbantartását – például a fűnyírást – eddig a használók saját forrásból oldották meg, ettől az évtől kezdve azonban az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület, mint fenntartó vállalta ezt a feladatot. Azonban a használók felelőssége sem elhanyagolható. Ennek érdekében aktualizálják a meglévő szabályzatukat. Aki betartja a szabályokat, az használhatja a futtatót.

Pászti András arra szólította fel a megjelenteket, hogy vegyék komolyan a szabályzatot, hogy a kutyás közösségük még nagyon sokáig békében tudjon tovább működni. Elmondta, hogy az a hunyadivárosi lakos, aki aláírja a szabályzatot, automatikusan engedélyt kap a futtató használatára, melynek a kapuit a jövőben számzáras lakattal fogják ellátni.

Megbeszélést tartottak a Hunyadivárosi Kutyások

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A képviselő azt is elmondta, hogy az elmúlt évben felszerelt kamera és a reflektor is nagyon jól működik. A futtatót használó kutyatulajdonosok visszajelzései alapján ez nagy előrelépés volt. Ugyanis a reflektor a kényelmi körülményekben nyújt segítséget, a kamera működése pedig a rongálók beazonosításánál is használható.

Patkós Krisztián, a kutyafuttató vezetője elmondta, hogy a hunyadivárosi kutyafuttatót több mint 35-en használják rendszeresen. Hangsúlyozta, hogy a közösség jó működéséhez szükség van a szabályok pontos betartására, ezért örül a szabályzat aktualizálásának, valamint boldogan látta, hogy higgadtan tudták megbeszélni a közösséget érintő problémákat is.