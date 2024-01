– A majsai temetők tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség, üzemeltetője pedig a SZIGÜ Kft., immáron több évtizede. Mindkét temetőnek vannak lezárt parcellái. Az alsó temető 16-os lezárásáról, már 2001-ből, Hajagos Gyula plébánossága idejéből vannak levelek és 2014-ben a 16-os parcella lezárt volta bekerült a kiskunmajsai temetőszabályzatba. A sírhelyek megváltói használati időt vásárolnak, ami leginkább 25 év. Tehát nem egy örökös sírhelyet lehet megváltani, hanem használati időt. A 16-os parcella egy elvadult, burgyingos terület, ahová zömében az első és a második világháború között temetkeztek – mondta el Vincze Attila, aki másfél éve lett Majsa plébánosa. Az atya hangsúlyozta: parcellák megszüntetésére a tulajdonosnak joga van, a 16-os parcella felszámolása törvényszerű és indokolt volt az ottani állapotok miatt.

Fotó: Tapodi Kálmán

Vincze Attila arról is tájékoztatott, hogy 2020-ban valamennyi sírhely váltási ideje lejárt, a parcellában álló nyárfák vágáséretté és veszélyessé váltak, a temető tőszomszédságában élők pedig kérték az egyházközséget, hogy tegye rendbe a területet. A plébánia múlt év januárjától országos- és helyi lapokban, közösségi oldalakon, temetői hirdetőtáblákon közzétette, amennyiben a hozzátartozók az újraváltással kapcsolatban nem intézkednek, a lejárt használati idejű sírhelyek 2023. augusztus 1-jén megszüntetésre kerülnek, továbbá az alsó temető 16. parcelláját is megszüntetik. A hirdetményekre összesen 9 család jelezte, hogy meg kívánja újítani a parcellában lévő családi sír megváltását, melyhez az egyház tíz évre hozzájárult azzal, hogy ezt követően a sírhelyek megszüntetésre kerülnek. A tervek szerint a nyárfákat kivágják, de nem tuskózzák ki a hatalmas fákat, mert a tuskózásnál a felszínre kerülhetnének csontmaradványok.

Fotó: Tapodi Kálmán

Az alsó temető 16-os parcellájának ügyében Patkós Zsolt majsai polgármester hétfőn egyeztetett Vincze Attila plébánossal.

– A temető parcellájának megszüntetése nem járt az elhunytak földi maradványainak feltárásával. A plébános atya tájékoztatott arról is, hogy a márvány és gránit síremlékeket a parcellából áthelyezik a ravatalozó mellé. Az egyház vezetésének szándéka az, hogy a 16-os parcellához vezető úttal szemben emlékművet állít fel. Az önkormányzat nevében felajánlottam, hogy a képviselő-testület támogatásával a parcellában eltemetettek neveit az önkormányzat saját költségén felvéseti az emlékműre. Tudom azt, hogy sokakat nem a jogi előkészítés, a jogszerű megszüntetés háborított fel, hanem a megszüntetés kivitelezésének méltatlansága, a kegyeletteljes munkavégzés sokak által megtapasztalt hiánya. Én magam is így gondolom, de bízom abban, hogy a tervezett emlékmű és az önkormányzati szerepvállalás méltó emlékhelyet tud létrehozni és biztosítani az utódoknak – fogalmazott a városvezető.

Sajnálom azokat, akik már nem tudják látogatni a felmenőik sírját

A 97 éves Balog Erzsébet gyakran jár a temetőkbe és szomorúan látta, hogy a rokonságába tartozó Balog Dávid szűcsmester családi síremlékét is lerombolták és eltávolították. – Nagyon dühös és egyben szomorú vagyok. Sokaknak volt itt hozzátartozója, gondozták a sírokat vitték a virágokat és a mécseseket. Most ki van dobálva minden kereszt. Én tudom, mert nagyon sokat jártam mindig a temetőbe, sok sírt gondoztam az egész temető területén. Nem tudom, hogy ki lehetett az, aki ezt a dandár munkát kitalálta és elrendelte ezt az embertelen pusztítást. Az egyik unokatestvérem is szerette volna visszaváltani szerettei sírját, de már nem engedték neki. Sajnálom azokat, akik már nem tudják látogatni a felmenőik sírját, de akiknek nincs már élő rokonuk, azok is megérdemelnék, hogy fennmaradhasson a síremlékük – vélekedett elkeseredetten a matróna.