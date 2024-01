– Látható már eredmény?

– A mostani osztályban a kutyás órák legfontosabb célja a meghitt, ideális légkör megteremtése. Világosan látszik a gyerekek viselkedésén, hogy mit értünk el a három hónap alatt. Eleinte nagyon sokat csacsogtak, mára sokkal fegyelmezettebbek, engedik érvényesülni a másikat. Az alapvető tanórai szabályokra Moyra kutya tanította meg őket. A terápiás kutya nyugalmat áraszt és vár el. Trükköt csak úgy képes végrehajtani, ha körülötte csend honol. Tapasztaltuk az elején, hogy Moyra nem figyelt a felvezetőre, mert a gyerekek felálltak, hangoskodtak, s ilyenkor nem sikerült a mutatvány. Most már tudnak vele együtt dolgozni, Moyra a jelenlétével elérte azt, hogy figyeljenek rá a gyerekek.

– Ezek szerint kiváltságnak számít, ha valaki trükköt mutathat be a kutyával?

– Igen. Sőt az is előfordul, ha valaki nagyon ügyes és gyakrabban sorra kerül, és felajánlja másnak a trükk adását. Ez is nagyon pozitív előrelépés, a gyerekek szociálisan érzékenyebbek egymás iránt. Nem utolsó sorban a kutyával könnyebb őket rávenni egy-egy feladatra.

– Ezt a kutyaterápiás tanórai módszert magától sajátította el?

– A kecskeméti Kutyával egy Mosolyért Alapítvány jóvoltából nemcsak kutyák jönnek az óráimra, hanem segítenek a háttérmunkában, a szervezésben. A pedagógusoknak szóló továbbképzésen rengeteg ismeretet sajátítottam el. Hajnal Katával, Moyra felvezetőjével pedig közösen tervezzük meg az órákat. Együtt ötletelünk, csodálatos összhangban működünk. Azt is mindig elmeséli: Moyra mennyire boldog, amikor otthon felveszi a zöld munkapólót, már tudja, hogy mennek az iskolába.

– A kutyás órák mellett a digitális órák elkészítésében is élen jár. Mesélne ezek előnyeiről?

– Számomra a Covid, az online tanítás jót is hozott. A Classroom felületét nagyon jónak találom, minden hétvégén megújítom a tananyaghoz kapcsolódó tankockákkal, vetítésekkel. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek tudatosan használják, szorgalmasan dolgoznak otthon, s számolnak be nekem üzenetek formájában arról, hogy melyik feladat tetszett a legjobban, s miért. Célom, hogy sokoldalúan oktassam a diákokat, s hiszem, hogy a különböző munkaformák, a tevékenységek elősegítik azt, hogy mindenki gondolkozzon az óráimon, ne váljanak passzív befogadókká. Nem célom kockulni a gyerekekkel, de be kell látnunk, hogy az online térben meg kell tanulni a jó dolgokat észrevenni, hasznosan tölteni a tablettel az időt.

– Vannak további céljai a tanítás terén?

– A legjobb helyen vagyok itt, a Szent Imrében, hisz minden nap érezhetem Isten jelenlétét, kegyelmét. Hálás vagyok, hogy minden vágyamat megvalósíthatom, támogatást kapok igazgatónktól abban, hogy fejlődhessek szakmailag és lelkileg. Ehhez a felelősségteljes hivatáshoz ugyanis elengedhetetlen a pedagógus hite, szeretete. 2024-ben organikus pedagógiai képzést kezdek el, mely az érzelmi intelligenciára fókuszál. Minden bennem cseng dédipapám, a híres szőlőnemesítő, Kocsis Pál mondata „Élni és dolgozni, alkotni akartam. ” Ezt a mondatot a szívemben hordozom, velem van nehézségben, örömben.