A beszélgetés apropóját a Bányavirág című előadás bemutatója adta. Többek között az előadásról is beszélgettek, de felmerült a Bagossy Brothers Company neve is, mindenekelőtt viszont a társulatot mutatta be a két szakember.

A Pótszék társulat 2014-ben alakult meg, az első előadásuk pedig rá egy évre, 2015-ben debütált. A társulat sikerét bizonyítja, hogy a megalakulásuk után három évvel már több városban is színházi bérleten belül mutatkozhattak meg. Többek között Debrecenben, Sátoraljaújhelyen, de még Budapesten is. A Covid-járvány okozta nehézségek sajnos a társulatot sem kímélték, de szerencsére azóta már számos sikerélménnyel gazdagodott a színházi közösség. Nyitrai Brigitta kiemelte, hogy a csapatmunka elengedhetetlen volt ahhoz, hogy eljussanak ideáig, és úgy működhessen a Pótszék Társulat, mint egy tényleges, önálló színház.

További kulisszatitkokat tudhatunk az alábbi interjúból:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.