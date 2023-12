Amikor egy nő gyermeket vár, minden helyzetben már érte is felelős. Az autózás során kiemelt jelentősége van a biztonsági öv használatának, ám az egyre növekvő pocak miatt veszélyt is rejthet a kismamára és a magzatára nézve is.

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó Kecskemét régiójában, az 52-es főút 5-ös kilométerszelvényénél.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt vádat emelt egy nővel szemben. Az elkövető Kiskunhalason besurrant egy idős férfi házába, akitől pénzt követelt, majd azért, hogy az értékeit megszerezze, megfenyegette és bántalmazta a férfit.

Karácsonyra készülve az ünnep hangulatát megidéző játékra invitáljuk olvasóinkat. Az Adventi ajándékeső ideje alatt, december 4–10. között, hét napon keresztül játszhatnak egy-egy egyszerű játékkal a látogatók.

Az ünnepek körül hajlamos az ember túlköltekezni, pedig gyakran többet ér egy-egy kézzel készített ajándék – hívja fel a figyelmet Földiné Polgár Kriszta, aki az alkotást gyógyító terápiának éli meg.

A biztonságos és nyugodt adventi időszak megőrzése érdekében bűnmegelőzési kampányt indított a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

A harkakötönyiek együtt kezdték a készülődést advent első vasárnapján, a faluházban egy gombostűt sem lehetett leejteni, ahol mosolygó arccal várták a gyerekek a Mikulást. A várakozás jó hangulatban telt, a Lóca együttes ünnepi műsorát nézték meg, amikor megérkezett a nagyszakállú.

Szombaton 23 órakor megrongálták az idén először a Szentháromság téren elhelyezett ünnepi dekorációt. Az adventi gyertyákból kettőt széttörtek,, a vezetékek elvágása miatt pedig az ipari égősor ment tönkre. Több mint százezer forintos kárt okoztak ezzel a városnak”– adta hírül a város karácsonyi díszekbe öltöztetéséért felelős Kalocsai Vagyonhasznosítási Kft. a közösségi oldalán.

Egyelőre nem az elvártak szerint szerepel a bajnokságban a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, a csapat tíz forduló alatt csupán két győzelmet szerzett. A szombati, Körmenden elszenvedett vereséget követően, Forray Gábor vezetőedző találkozót kért Ivkovic Stojantól, a klub szakmai igazgatójától, ami változásokat is hoz a napi munkában a csapat mellett.

Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó az 55-ös főúton, Kisszállás közelében hétfő délután. A balesetben egy ember életét vesztette.

Fellobbant az első gyertya Halas adventi koszorúján is, fényárba borult a főtér és a városháza díszudvara vasárnap kora este. Friebert Tibor, a helyi baptista gyülekezet lelkésze gyújtotta meg az első lila gyertyát, ami Ádámot és Évát szimbolizálja, akiknek Isten elsőként ígérte meg a megváltást, ezért ez a gyertya a hit jelképe.