Amikor egy nő gyermeket vár, minden helyzetben már érte is felelős. Az autózás során kiemelt jelentősége van a biztonsági öv használatának, ám az egyre növekvő pocak miatt veszélyt is rejthet a kismamára és a magzatára nézve is. A témában segítségünkre volt a Brendon Bababolt szakértelme.

A felmérések szerint a balesetek során övhasználattal 50–60 százalékkal javulhatnak egy esetleges ütközés esetén a túlélési esélyek, hiszen az autóból kirepülő emberek 75 százaléka életét veszti vagy súlyos sérüléseket szenved. Biztonsági öv nélkül már 30 kilométer/óra ütközési sebességnél is elszenvedhető halálos sérülés – írja a police.hu.

Autóbaleset esetén egy felnőtt akár 3–5 tonna erővel csapódhat előre.

Mivel a biztonsági övet alaphelyzetben a hasi területen át keresztben rögzítik, előfordulhat, hogy ütközés alkalmával a kismama rendkívül durva erőhatásnak teszi ki a magzatot. Megkérdeztük, hogy milyen típusú övet érdemes a kismamáknak használni, illetve, hogy a várandósság mely szakaszától javallott.

– A várandósság második hónapjától használható kismama övterelő nyújt kényelmes és biztonságos megoldást, amely a gépjármű 3 pontos biztonsági övének hasi részét a comb és a has találkozásához vezeti el, így teszi kényelmesebbé az utazást, ezen túl pedig csökkentheti egy esetleges ütközés vagy hirtelen fékezés kismamára és a magzatra nézve káros következményeit. Egyszerűen használható, nem kell kivenni és visszatenni használat során, maradhat az autóban. Van dupla övterelővel ellátott típus, amely szoknyával is használható. Létezik isofixszel az autóhoz rögzíthető változat is – indokolta a speciális öv létjogosultságát a Brendon Bababolt.

Kiemelték, hogy a biztonsági övterelő hasi műtét után is használható, melynek köszönhetően a műtött felület körüli részt nem irritálja a biztonsági öv. A kismama övterelő minősített az ECE R16-os szabványnak megfelelően. Fontos tudni: a kismama övterelő használata során ne legyen kiiktatva sem a légzsák, sem pedig egyéb biztonsági rendszer. Fontos az is, hogy baleset után cserélni kell a kismama övterelőt, még akkor is, ha épnek tűnik. Előfordulhat ugyanis, hogy egy esetleges újabb balesetben nem fog tudni védelmet nyújtani sem az anyának, sem a születendő gyermekének.