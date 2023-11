A Kecskeméti Református Gimnáziumban évek óta kiemelkedő helyet kap a tudományok területe és a tehetséggondozás is egyben. Az idei Nagy Tudományválasztó napon Lengyel Adrien, az intézmény pedagógusa tartott ismertetőt a képzésről, ugyanis a kecskeméti Refi a Nemzetközi Tudósképző Akadémia bázisiskolája. Ez a képzés elsősorban azoknak a diákoknak szól, akik a jövőben az egészségügy területén szeretnének elhelyezkedni.

A jelentkező diákok különböző programokon vehetnek részt, ahol a szórakozás mellett új ismeretre is szert tehetnek, például a laboratóriumi gyakorlatok során. A Szent-Györyi diákok különböző megmérettetéseken vesznek részt, a képzés harmadik szintjének teljesítése után pedig aranydiplomában részesülhetnek, amely később plusz felvételi pontokat jelent a felsőoktatási felvételi esetében. Az akadémia kiemelkedő diákjainak mentor-programot is kínálnak, tehát az ország különböző egyetemein kapcsolódhatnak be kutatómunkákba még középiskolás tanulmányaik alatt. A Szent-Györgyi diákok számára biztosítják a gyakorlati tudás megszerzését is, például a Kecskeméti Kórház Skill Laborjában.