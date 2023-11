Vass Roland könyvtárvezető ezúttal is készült mintadarabokkal, és különböző ötletekkel, de a megvalósítás mindenkinek a saját fantáziájára volt bízva. A szorgos kezek közül különböző állatok, növények kerületek ki szép számmal. Volt, aki otthonról is hozott saját alkotást, ami több olyan apró ötletet is tartalmazott, amit későbbi foglalkozásainkon is kamatoztatni tudunk – tette hozzá Vass Roland.