A fürdővel átellenben lévő üdülőfaluban található játszótér kibővítése már régóta dédelgetett álma volt a játszótereseknek, akiknek most sikerült megvalósítaniuk az elképzeléseiket. Mindkét játszótéren műsort adtak a Napsugár Óvoda apróságai. Az üdülőfaluban a majsai Petőfi Vadásztársaság jóvoltából vadászati kiállítás is nyílt, ami igen népszerű volt a fiatalok körében, akárcsak a lovaglás a hátasokon. Mint megtudtuk: a város játszótereinek további bővítése is szerepel a civilek tervei között és már csak a megfelelő pályázati lehetőségre várnak.

