A program szombaton zenés ébresztővel veszi kezdetét, a fogatosok és a táncosok 13 órakor indulnak a tájháztól. Az este nyolc órakor kezdődő bált a sportcsarnokban rendezik meg. A talpalávalót Csibe és baráti húzzák. Mint már évek óta, a szervezők most is szeretnék megvendégelni a felvonuló kocsisokat, csikósokat és fellépőket. Ehhez szívesen fogadnak egy tányér süteményt, szendvicset vagy üdítőt, esetleg egy kis hazai nedűt, illetve tombolatárgyakat is. Felajánlásokat október 6-án 17 óráig, 7-én 12 -13 óráig lehet leadni a művelődési házban vagy a polgármesteri hivatalban.