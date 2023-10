Szerényi József bár több mint két évtizede nyugdíjas, ma is dolgozik. Bár, mint mondta, ilyen korban már van egy-két betegsége, amelyekre gyógyszereket kell szednie, mégis mindennap teszi a dolgát a soltvadkerti cégének műhelyében, pontosabban a „Szerényi Vizsgabázison”.

A soltvadkerti önkormányzat az ünnep alkalmából az Év Vállalkozója díjban részesítette. A cégvezető mögött több mint hatvanöt év munka áll. A cég működött a Covid-járvány idején is, ugyanis a járműveket muszáj levizsgáztatni. Amikor beszélgettünk, az előtte való napokban is jó néhány csettegőt vizsgáztatott le a kollégáival együtt. Ennek a térségbeli különös szállító járműmodellnek a története több évtizedre tekint vissza. Szerényi József is tervezett többet is, amelyet le is vizsgáztatnak a gyártásuk óta. Évente több mint háromezer jármű fordul meg a vizsgabázison.

A mester annyit kér a vizsga előtt, hogy a jármű tulajdonosa, vagy az, aki éppen majd vizsgára viszi, előtte egy jelképes összegért nézettesse át a bázison az autót. Rögtön kiderül, hogy van-e gond, ha igen, akkor, célzottan meg lehet javíttatni. A vizsgabázis közelében jó néhány autójavító műhely működik. Amikor beszélgettünk több jármű vizsgáztatása történt éppen.

A munkát 1987-től végzi Szerényi József. Szerényi József tősgyökeres helyi polgár. Soltvadkerten született 1941-ben. Mint mondta, a műszaki világ érdekelte, ugyanis az általános iskola elvégzése után, 1958-ban szerzett géplakatos szakmunkás bizonyítványt, majd 1967-ben végezte el a Szegedi Déri Miksa Általános Gépipari Technikum Kiskunhalasra kihelyezett levelező tagozatán a gépipari technikumot. 1985-ben alapfokú munkavédelmi képesítést szerzett, és munkahelyén, a Szőlőskert Mg. Szakszövetkezetnél munkavédelmi vezetői megbízást kapott. Később iparjogvédelemből, újításvédelemből és tűzvédelemből is vizsgát tett. Elvégezte a hároméves általános gépészeti vizsgabiztosi képzést.

Szerényi József a rendszerváltás előtti években a Szőlőskert Mg. Szakszövetkezet géptelepének vezetőjeként épített ki jó együttműködést a Kecskeméti Közlekedési Hatósággal, melynek eredményeként kitelepültek a szövetkezet telephelyére előbb a szövetkezet, majd később már a tagok gépeinek és járműveinek vizsgáztatására. Azt követően pedig a lakosságnak is vizsgáztattak motorkerékpárokat. Az itt végzett megbízható és precíz munka alapozta meg a későbbi vállalkozás létrejöttét. A szőlő-és gyümölcstermesztéssel foglalkozó helyi és környékbeli lakosság már a rendszerváltást megelőzően igényelte a művelőeszközeinek korszerűsítését. Mivel traktort akkoriban magánszemély nem vásárolhatott, az itt élő gazdálkodók a lovasfogatok helyett önjáró, gépesített eszközöket kezdtek használni. Felmerült a mezőgazdasági termelést segítő, csettegő néven országosan is ismerté vált egyedi gyártású lassú járművek forgalomba helyezésének és időszakos műszaki vizsgáztatásának igénye, melyet sikerült megoldani.

Később felmerült egy új vizsgabázis megépítésének lehetősége. Így nyithatott meg 1987. augusztus 1-jén a Szerényi család lakóingatlanán a vizsgaállomás. A vállalkozást feleségével, Ilonkával alapították és a mai napig együtt irányítják. Lánya Ágnes a Budapesti Gyógyszerészeti egyetemen végzett. Németországban, a Düsszeldorf melletti Rathingenben él családjával. Unokája Katzenbach Jáde zongora- és hárfaművész, jelenleg Budapesten az orvosi egyetemen tanul.